Штаб Байдена вимагав визнати його обраним президентом США
Виборчий штаб кандидата від Демократичної партії Джо Байдена направив в Управління загальних служб США (General Services Administration) запит про визнання його обраним президентом Штатів.
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У повідомленні від кандидата-демократа йдеться, що "перемога Джо Байдена на виборах отримала незалежне підтвердження", передає телеканал Fox News.
У штабі Байдена відзначили, що керівництво GSA має "невідкладно визнати Джо Байдена та Камалу Харріс обраними президентом і віцепрезидентом".
Пояснимо, що офіційне визнання Байдена обраним президентом США необхідно для того, щоб управління виділило кошти на формування нової адміністрації в Білому домі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у США влаштували протести й зіткнення після програшу Дональда Трампа на виборах.