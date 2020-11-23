У Байдена офіційно назвали імена тих, хто очолить Держдеп і ключові посади в адміністрації
Штаб Джо Байдена, який, за попередніми даними, переміг на виборах президента США, уточнив, хто очолить ключові посади в його адміністрації.
Йдеться про голів Державного департаменту, ЦРУ, Міністерства внутрішньої безпеки, а також радників нового глави держави, повідомляється на сайті штабу.
Держсекретарем стане Тоні Блінкен, заступник держсекретаря в 2015-2017 роках;
Радником із питань національної безпеки – Джейк Салліван, радник із нацбезпеки за часів віцепрезидента Байдена;
Міністром внутрішньої безпеки – Алехандро Майоркас, заступник голови цього відомства в 2013-2016 роках;
Головою ЦРУ – Евріл Хейнс;
Постійним представником США при ООН – Лінда Томас-Грінфінлд;
Спецпосланцем президента з питань клімату – Джон Керрі, колишній держсекретар.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посаду держсекретаря пророкували Блінкена, який займав пост заступника держсекретаря з 2015 до 2017 року і був заступником радника з нацбезпеки з 2013 до 2015 року при президенті Бараку Обамі. Під час передвиборної кампанії Байдена він консультував його з питань зовнішньої політики.
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