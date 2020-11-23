У Байдена офіційно назвали імена тих, хто очолить Держдеп і ключові посади в адміністрації

Юрій Сергієнко Світ 21:05, 23.11.2020 Оновлено: 21:49, 23.11.2020

Штаб Джо Байдена, який, за попередніми даними, переміг на виборах президента США, уточнив, хто очолить ключові посади в його адміністрації.

Йдеться про голів Державного департаменту, ЦРУ, Міністерства внутрішньої безпеки, а також радників нового глави держави, повідомляється на сайті штабу.

  • Держсекретарем стане Тоні Блінкен, заступник держсекретаря в 2015-2017 роках;

  • Радником із питань національної безпеки – Джейк Салліван, радник із нацбезпеки за часів віцепрезидента Байдена;

  • Міністром внутрішньої безпеки – Алехандро Майоркас, заступник голови цього відомства в 2013-2016 роках;

  • Головою ЦРУ – Евріл Хейнс;

  • Постійним представником США при ООН – Лінда Томас-Грінфінлд;

  • Спецпосланцем президента з питань клімату – Джон Керрі, колишній держсекретар.

Штаб Байдена назвав прізвища тих, хто очолить ключові посади в його адміністрації.
Штаб Байдена назвав прізвища тих, хто очолить ключові посади в його адміністрації.
Штаб Байдена назвав прізвища тих, хто очолить ключові посади в його адміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посаду держсекретаря пророкували Блінкена, який займав пост заступника держсекретаря з 2015 до 2017 року і був заступником радника з нацбезпеки з 2013 до 2015 року при президенті Бараку Обамі. Під час передвиборної кампанії Байдена він консультував його з питань зовнішньої політики.

Про те, що Блінкен говорив про Україну і Росію, читайте тут.

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