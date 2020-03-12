Шрі-Ланка тимчасово скасувала візи по прибуттю через епідемію коронавірусу. В'їхати в країну можна буде тільки по заздалегідь оформлениму онлайн-дозволу.

Про це повідомило місцеве видання Adaderana з посиланням на заяву уряду. Крім того, всі шрі-ланкійці і іноземці, які прибувають з Італії, півдня Кореї і Ірану, будуть поміщені на карантин на 14 днів.

Влада відзначила, що такі заходи необхідні для безпеки громадян країни. "Громадянам настійно рекомендується уникати поїздок за кордон, за винятком істотних причин", – сказано в документі.

Шрі-Ланка призупинила видачу віз через коронавірус

Відзначимо, що в січні Шрі-Ланка призупинила видачу віз для китайських мандрівників після виявлення в країні коронавірусної інфекції.

Нагадаємо: Всесвітня організація охорони здоров'я 11 березня оголосила пандемію коронавірусу в світі. Усього підтверджено понад 118 тис. випадків зараження в 114 країнах, померло майже 5 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чорногорія залишилася єдиною країною в Європі, де не виявлено випадків зараження COVID-19.

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