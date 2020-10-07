Шредер подав на газету до суду за слова Навального "про хлопчика на побігеньках у Путіна"

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер подав до суду на газету Bild через невтішні про нього слова, які в інтерв'ю сказав російський опозиціонер Олексій Навальний.

Йдеться про те, що опозиціонер назвав його "хлопчиком на побігеньках у (російського президента Володимира) Путіна", пише Der Tagesspiegel.

Інтерв'ю з Навальним вийшло 6 жовтня. У ньому політик, крім вищевказаних слів, заявив, що Шредер отримував від Путіна таємні платежі. Однак опозиціонер визнав, що доказів у нього немає.

Колишній канцлер Німеччини спростував ці заяви. Він обурений тим, що газета поширила інформацію і не взяла у нього коментар.

"Я розумію важку особисту ситуацію, в якій перебуває пан Навальний. Однак його заяви в інтерв'ю газеті Bild і на сайті bild.de про нібито "таємні платежі" є помилковими. Він сам сказав, що у нього немає доказів його необгрунтованим твердженням. Втім, газета Bild і bild.de поширили ці заяви, не запитавши моєї точки зору", – пояснив він.

Нагадаємо, що Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік. Він став одним із ініціаторів будівництва першої гілки газопроводу "Північний потік", а з 2017 року очолює раду директорів "Роснефти".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Герхард Шредер на початку жовтня закликав не пов'язувати будівництво "Північного потоку-2" з отруєнням Навального. Також він заявив про спекуляції на цій темі.