МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

''Шпигунський'' скандал з Росією і США отримав новий поворот

6.8тЧитати матеріал російською

У Росії заявили, що затримали підозрюваного у шпигунстві екс-морпіха США Пола Вілана на гарячому після одержання флеш-карти з таємною інформацією.

Її, за версією російського слідства, передав американцю завербований громадянин РФ, пише федеральне агентство "Росбалт" з посиланням на власні джерела у силових структурах.

"Операція затримання Пола Вілана проходила в його номері в готелі "Метрополь". Американець отримав у номері електронний носій зі списком усіх працівників одного із засекречених російських відомств", — пояснили в агентстві.

Новини
''Україна — філія РФ'': шпигун-ГРУшник зливав Кремлю розробки ЗСУ
Пол Вілан

Пол Вілан

Радіо Свобода

Через кілька хвилин після цього до номера увірвалися силовики ФСБ, які затримали підозрюваного і виявили у нього флеш-карту. Також російські спецслужби стверджують, що Пол Вілан цілих 10 років вів розвідувальну діяльність проти РФ, прикриваючись зацікавленістю російською культурою. Людей він нібито вербував за допомогою соцмереж.

Як писав OBOZREVATEL, наприкінці грудня працівники ФСБ затримали колишнього морського піхотинця США Пола Вілана за підозрою у шпигунстві. 2 січня США висунули вимогу Росії повернути затриманого американця.

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
55
60
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галицький Данило
Галицький Данило
Список всех сотрудников одного из засекреченых ведомств оказался очень, ну очень длинным, это все жмурики из Сирии и даун-баса и прочих мест где этим засекреченным кацапам надели деревянный макентош-передаёт Росбалт.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Козачок Юрий
Козачок Юрий
каждый меряет по себе особенно кацапы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
А где новый поворот? Шпион пойман, будет сидеть, или будет обменен на российских политзаключённых.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Наші блоги