''Шпигунський'' скандал з Росією і США отримав новий поворот

У Росії заявили, що затримали підозрюваного у шпигунстві екс-морпіха США Пола Вілана на гарячому після одержання флеш-карти з таємною інформацією.

Її, за версією російського слідства, передав американцю завербований громадянин РФ, пише федеральне агентство "Росбалт" з посиланням на власні джерела у силових структурах.

"Операція затримання Пола Вілана проходила в його номері в готелі "Метрополь". Американець отримав у номері електронний носій зі списком усіх працівників одного із засекречених російських відомств", — пояснили в агентстві.

Пол Вілан Радіо Свобода

Через кілька хвилин після цього до номера увірвалися силовики ФСБ, які затримали підозрюваного і виявили у нього флеш-карту. Також російські спецслужби стверджують, що Пол Вілан цілих 10 років вів розвідувальну діяльність проти РФ, прикриваючись зацікавленістю російською культурою. Людей він нібито вербував за допомогою соцмереж.

Як писав OBOZREVATEL, наприкінці грудня працівники ФСБ затримали колишнього морського піхотинця США Пола Вілана за підозрою у шпигунстві. 2 січня США висунули вимогу Росії повернути затриманого американця.