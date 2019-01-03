''Шпигунський'' скандал Росії та США: з'явилися несподівані дані про затриманого

Заарештований у Москві за звинуваченням у шпигунстві громадянин США Пол Вілан є уродженцем Канади.

"Співробітники консульства знають, що громадянин Канади був заарештований у Росії. Відповідно до положень Закону про конфіденційність, ніяка додаткова інформація не може бути розкрита", – заявили в міністерстві закордонних справ Канади, передає телеканал CBC.

Вілана вже відвідав посол США в РФ Джон Хантсман. Він запропонував підтримку і допомогу заарештованому.

Пол Вілан СВС

Про затриманого відомо, що він народився в Оттаві в 1970 році, але в ранні 1970-ті переїхав до США, де й жив з того часу.

Як стверджує його брат, він приїхав у Москву 22 грудня на весілля.

Раніше Корпус морської піхоти США також опублікував дані про Вілана.

Згідно із записами, Вілан прийшов на службу в морську піхоту в 1994 році і дослужився до звання старшого сержанта в 2004 році. Він був адміністративним керівником і був задіяний у війні проти Іраку протягом декількох місяців у 2004 і 2006 роках.

Пол Вілан (по центру) СВС

Спеціальним військовим судом у січні 2008 року він був засуджений за крадіжку, а в грудні 2008 року його звільнили за погану поведінку у званні рядового.

На даний час він очолює відділ безпеки компанії BorgWarner, яка займається поставками автозапчастин у Мічигані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня у Москві співробітники ФСБ затримали громадянина США Пола Вілана через підозри в шпигунстві. При цьому Росія відмовлялася пояснювати, на якій підставі були висунуті звинувачення.