''Шпигунський'' скандал Росії та США: у справі несподівано з'явився ще один гравець

Затриманий у Росії за підозрою у шпигунстві Пол Вілан виявився також громадянином Великобританії.

"Чиновники посольства Сполучених Штатів у Москві зв'язалися зі своїми британськими колегами, щоб повідомити їм про арешт Вілана і про його статус британського підданого. Представник зовнішньополітичного відомства Великобританії сказав, що "представники на місцях подали звернення про отримання консульського доступу до британського громадянину, затриманого у РФ", – йдеться в матеріалі The Times.

Видання вже відзначило, що даний факт додасть напруги відносинам між Британією і РФ, які погіршилися після отруєння у Солсбері колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля.

Пол Вілан СВС

Раніше ЗМІ писали, що Пол Вілан є уродженцем Канади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня у Москві співробітники ФСБ затримали громадянина США Пола Вілана через підозри у шпигунстві. При цьому Росія відмовлялася пояснювати, на якій підставі були висунуті звинувачення