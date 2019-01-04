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''Шпигунський'' скандал Росії та США: у справі несподівано з'явився ще один гравець

1.8тЧитати матеріал російською

Затриманий у Росії за підозрою у шпигунстві Пол Вілан виявився також громадянином Великобританії.

"Чиновники посольства Сполучених Штатів у Москві зв'язалися зі своїми британськими колегами, щоб повідомити їм про арешт Вілана і про його статус британського підданого. Представник зовнішньополітичного відомства Великобританії сказав, що "представники на місцях подали звернення про отримання консульського доступу до британського громадянину, затриманого у РФ", – йдеться в матеріалі The Times.

Видання вже відзначило, що даний факт додасть напруги відносинам між Британією і РФ, які погіршилися після отруєння у Солсбері колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля.

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Пол Вілан

Пол Вілан

СВС

Раніше ЗМІ писали, що Пол Вілан є уродженцем Канади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня у Москві співробітники ФСБ затримали громадянина США Пола Вілана через підозри у шпигунстві. При цьому Росія відмовлялася пояснювати, на якій підставі були висунуті звинувачення

Місце
Великобританія
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Скоро окажется,что он есть и был гражданином,рассейской педерации.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот, как только нам покажут "отравленного" Скрипаля, мы допустим к этому шпиону британских консулов.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Пигин Макс,именно тебе и покажут,ты же самый любимый пёсик царя.
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