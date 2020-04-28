Спецслужби взялися за двох китайських вчених, які працювали в Уханьському інституті вірусології та вивчали кажанів за гроші урядів Австралії та Китаю.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail. Захід таким чином намагається розкопати правду про походження коронавірусу.

Відзначається, що розслідування почала спецслужба "П'ять очей", в яку входять Австралія, Нова Зеландія, Канада, Великобританія і США. В поле зору шпигунів потрапили Ши Чженлі і Чжоу Пен, які встигли попрацювати в Австралії та Китаї.

Інститут вірусології в Ухані

Один із учених провів три роки в Австралійської лабораторії здоров'я тварин у період з 2011 по 2014 рік.

Чжоу Пен, глава Уханьского проєкту х вірусної інфекції та імунітету у кажанів, був частиною дослідження, в ході якого кажани були доставлені з Квінсленда в лабораторію в Джилонге, штат Вікторія, де вони були вбиті, проаналізовані і вивчені на наявність вірусів.

Чжоу Пен Daily Mail

Під його керівництвом вчені з'ясували, що "кажани є багатими сховищами для нових вірусів".

Ши Чженлі, відома колегам як "кажан" через її експедиції в печери кажанів для аналізу тварин, вивчала фекалії, щоб ідентифікувати ссавців як природного господаря для вірусів, схожих на SARS.

Ши Чженлі

Ши Чженлі Daily Mail

Двоє вчених спільно написали в січні статтю, в якій говорилося, що новий коронавірус, ймовірно, походить від кажанів, точно так, як SARS.

Шпигуни взялися за їх роботи після того, як Чженлі публічно припустила, що вірус міг підти з їх лабораторії, хоча пізніше вона свої слова спростувала.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про Чженлі, яку називають творчинею коронавірусу і навіть "матір'ю диявола".

Примітно, що Чженлі ще в перші дні пандемії відкрила геном коронавірусу, але влада змусила її мовчати.