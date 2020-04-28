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28 квітня • оновлено в 11:22
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Шпигуни взялися за вчених із лабораторії Уханя: могли знати про витік

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Спецслужби взялися за двох китайських вчених, які працювали в Уханьському інституті вірусології та вивчали кажанів за гроші урядів Австралії та Китаю.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail. Захід таким чином намагається розкопати правду про походження коронавірусу.

Відзначається, що розслідування почала спецслужба "П'ять очей", в яку входять Австралія, Нова Зеландія, Канада, Великобританія і США. В поле зору шпигунів потрапили Ши Чженлі і Чжоу Пен, які встигли попрацювати в Австралії та Китаї.

Інститут вірусології в Ухані

Інститут вірусології в Ухані

Один із учених провів три роки в Австралійської лабораторії здоров'я тварин у період з 2011 по 2014 рік.

Чжоу Пен, глава Уханьского проєкту х вірусної інфекції та імунітету у кажанів, був частиною дослідження, в ході якого кажани були доставлені з Квінсленда в лабораторію в Джилонге, штат Вікторія, де вони були вбиті, проаналізовані і вивчені на наявність вірусів.

Чжоу Пен

Чжоу Пен

Daily Mail

Під його керівництвом вчені з'ясували, що "кажани є багатими сховищами для нових вірусів".

Ши Чженлі, відома колегам як "кажан" через її експедиції в печери кажанів для аналізу тварин, вивчала фекалії, щоб ідентифікувати ссавців як природного господаря для вірусів, схожих на SARS.

Ши Чженлі

Ши Чженлі

Ши Чженлі

Ши Чженлі

Daily Mail

Двоє вчених спільно написали в січні статтю, в якій говорилося, що новий коронавірус, ймовірно, походить від кажанів, точно так, як SARS.

Шпигуни взялися за їх роботи після того, як Чженлі публічно припустила, що вірус міг підти з їх лабораторії, хоча пізніше вона свої слова спростувала.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про Чженлі, яку називають творчинею коронавірусу і навіть "матір'ю диявола".

Примітно, що Чженлі ще в перші дні пандемії відкрила геном коронавірусу, але влада змусила її мовчати.

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Автор
Ірина Кулініч
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