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13 березня • оновлено в 08:45
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Шпигуни Росії нарвалися на винищувачі НАТО: з'явилося фото

1.8т
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Після вояжу поблизу американської Аляски російські протичовнові літаки-розвідники Ту-142 засікли в районі західних узбереж Шотландії та Ірландії, а потім над Біскайською затокою.

Їх протягом декількох годині 11 березня супроводжували винищувачі країн НАТО, повідомляє пресслужба Альянсу (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Винищувачі кількох держав НАТО перехопили російські військові літаки в районі західних узбереж Шотландії та Ірландії, а також над Біськайською затокою. Два російські літаки Ту-142, які використовуються як бомбардувальники або розвідники, протягом декількох годин супроводжувалися винищувачами Великобританії, Франції, Іспанії і Норвегії", – сказано в повідомленні.

Шпигуни Росії нарвалася на винищувачі НАТО

Шпигуни Росії нарвалася на винищувачі НАТО

Пресслужба НАТО

"Ми пильні і ми продовжуємо моніторити всю повітряну активність поблизу кордонів НАТО", – процитували офіційну представницю НАТО Оану Лунгеску.

У Росії традиційно відхрестилися від польотів біля кордонів НАТО і заявили, що екіпажі Ту-142 здійснили "черговий плановий політ над нейтральними водами" Баренцевого, Норвезького і Північного морів і Атлантичного океану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські та канадські винищувачі перехопили російські розвідувальні літаки Ту-142 в небі поблизу Аляски.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а украинцы где летают? есть на чем летать-то?
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фил филька
фил филька
обос такой обос) сначала нарвались потом перехватили а в итоге просто сопровождали в целях мониторирования. вот так переможный заголовок превратился в пустышку)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
фил филька, в анонсе новости вообще "поймали!)) https://prnt.sc/rfn26y
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