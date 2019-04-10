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Схожий на Ктулху: вчені знайшли останки стародавнього "чудовиська"

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Спільна група вчених із Великобританії і США виявила останки стародавньої тварини, яка нагадує вигадане чудовисько Ктулху.

Цей предок сучасних морських огірків названий Sollasina cthulhu, йдеться в матеріалі Phys.org. За попередньою оцінкою, тварина жила близько 430 мільйонів років тому.

За знайденими скам'янілостями вчені створили віртуальну модель тварини. Тіло складало всього три сантиметри, але за рахунок щупалець розмір був набагато більший.

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Схожий на Ктулху: вчені знайшли останки стародавнього "чудовиська"

Phys.org

Sollasina cthulhu віднесли до класу морських огірків, хоча раніше вчені не знаходили подібних останків.

Як писав OBOZREVATEL, у США на пляжі Лонг-Біч у Вашингтоні виявили незвичайну істоту, яка зарилася в пісок.

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Junio Van
Junio Van
ктулх, нибиру и анализы... интересы рагулья ))
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