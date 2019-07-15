"Шоу виродків!" Соловйов і Захарова скипіли через телеміст Україна – Грузія

Речник МЗС Росії Марія Захарова і топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов бурхливо відреагували на намір грузинського телеканалу "Руставі-2" і українського "24 каналу" провести спільний телеміст. Раніше ведучі цих ЗМІ публічно обматюкали президента РФ Володимира Путіна.
Бурхливе обговорення події пропагандисти влаштували в ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Соловйов і Захарова
"Грубість стає таким собі трендом. Вибухнув абсолютно огидний скандал, пов'язаний із заявою, хоча інакше ніж лайкою базарною це не назвати, одного діяча грузинського телебачення. Його тепер підтримують вже і українці. І тепер, бачте, цілий телеміст відбудеться. При цьому, як я розумію, засобом спілкування буде навіть не стільки російська мова, як російський мат, який, правда, Україна намагається заборонити. До дивного часу ми з вами дожили, коли люди навіть перестали спілкуватися між собою хоча б про щось, що нагадувало б про велич їх народів і про глибини знання мови", – поскаржився улюблений пропагандист Путіна Захаровій.
Вона, в свою чергу, підтримала його обурення і перейшла на образи, коментуючи жорсткі відгуки українського і грузинського журналістів про президента країни-агресора.
"Володимире Рудольфовичу, ви мене дивуєте. До яких таких нових часів ми з вами дожили? Шоу виродків завжди користувалися популярністю!" – їдко висловилася вона.
"Так, мабуть, це найточніша назва. Я думаю, що цей міст між двома матюкальниками їм якраз так і треба назвати – шоу виродків", – демонстративно повторив слова Захарової Соловйов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше канал Віктора Медведчука NewsOne захотів провести телеміст з пропагандистами Кремля. Однак в результаті гучного протесту українців діалог з росіянами був скасований.
Грузинський телеканал "Руставі-2" нещодавно також втрапив у скандал після того, як ведучий Георгій Габунія жорстко обматюкав главу РФ Володимира Путіна в прямому ефірі.
Пізніше "флешмоб" підтримав український телеведучий Артем Овдієнко, який також звернувся до Путіна із застосуванням лайливих слів.
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