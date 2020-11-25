Шотландія першої в світі забезпечить жінок безкоштовними прокладками і тампонами

Шотландія стала першою в світі країною, яка на законодавчому рівні буде безкоштовно надавати жінкам прокладки і тампони.

Як пише The Guardian, відповідний закон парламент ухвалив 24 листопада.

Коли документ набуде чинності, місцеву владу зобов'яжуть надавати безкоштовний доступ до засобів гігієни для всіх, хто їх потребує. Зі свого боку навчальні заклади повинні будуть розміщувати їх в туалетах.

За попередніми оцінками, реалізація закону обійдеться в 9,7 млн фунтів (близько 13 млн доларів). Деякі парламентарії побоюються, що витрати будуть ще вищими, але, на думку інших, цей закон є проривним.

Подібна практика вже існує в Шотландії, але до цього вона не була закріплена на законодавчому рівні. Низка культурних закладів, а також ресторани і паби вже безкоштовно забезпечують своїх відвідувачок засобами гігієни.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як в СРСР були справи із засобами особистої гігієни для жінок.