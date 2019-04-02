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Схопив за голову і притягнув: секс-скандал з віце-президентом США отримав новий поворот

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У США секс-скандал із колишнім віце-президентом США Джо Байденом обростає новими подробицями. Так, ще одна жінка звинуватила його у непристойній поведінці.

Емі Лаппос стверджує, що це сталося в 2009 році під час заходу зі збору коштів, пише газета Hartford Courant.

За її словами, Байден схопив її за голову, притягнув до себе і примусив потертися носами.

Джо Байден і Емі Лаппос

Джо Байден і Емі Лаппос

Hartford Courant

При цьому жінка стверджує, що не розглядає інцидент як домагання. "Це сексизм або мізогонія", — сказала потерпіла.

Вона уточнила, що ніколи не подавала скаргу на поведінку Байдена, "тому що він був віце-президентом, а вона — ніким".

Джо Байден і Емі Лаппос

Джо Байден і Емі Лаппос

Hartford Courant

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джозеф Байден заперечує всі звинувачення у сексуальних домаганнях. Ні політик, ні його помічники нібито не пам'ятають поцілунку, навколо якого розгорівся скандал.

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Особа
Джо Байден
Місце
США
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да.. "славаукрайини"
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