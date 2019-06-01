"Шкода, діди не добили!" Поклонська відкрито образила українців на росТБ

Колишній "прокурор" окупованого Криму і депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська заявила, що шкодує про те, що українських бандерівців "не добили діди".

Про це вона сказала під час інтерв'ю російському виданню "Вести Крым". При цьому політик додала, що "не вся Україна погана" (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

"Я вважаю, що потрібно чітко розмежовувати: є нормальна, адекватна Україна, добра Україна, її зараз задавили. Тобто, фактично перетворюють звичайних людей у якихось монстрів. Є й укри, бандерівці, і як тільки їх не називають, радикали.

Наталя Поклонська Скрін відео

Ось ці бандерівці, радикали – це такі ушльопки бандерівські, які вижили в свій час, не добили їх наші діди, на жаль. І ось, сьогодні вони підняли голову. Але це не вся Україна, це абсолютно не вся Україна", – сказала росіянка.

"Не можна налаштовувати себе, що Україна – це все відстій, це погано, ні, це не так. Україна – хороша, але ось ті ушльопки, які досі там є, так, вони все псують", – додала вона.

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Український блогер, політолог Олексій Голобуцький зазначив, що 600 тисяч квадратних кілометрів в Європі дійсно не можуть бути "не хорошими" для Росії.

"А ось населення тут, звичайно, "монстри і ушльопки". Нічого нового: Росія 350 років тим і займається, що різними способами звільняє територію України від місцевого населення", – написав Голобуцький в особистому Telegram-каналі.

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Обережно! Відео знято пропагандистами!

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Поклонська заявила, що ворогам анексованого Криму не подобається його багатонаціональність, а РФ нібито поважає цей факт.

Раніше Наталю Поклонську висміяли за фото, на яких вона позує на фермі з тваринами.

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