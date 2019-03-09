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Шістнадцять на одного: в Естонії поскаржилися на звірства росіян

2.8тЧитати матеріал російською

Естонський депутат Мартін Хельме заявив про дідівщину російськомовних солдатів батальйону міста Йихві щодо товаришів по службі-естонців.

Як повідомляє "РИА Новости", депутат Рійгікогу поскаржився на те, що росіяни тероризують і принижують колег.

"У Віруському піхотному батальйоні спостерігається непокора з боку російськомовних солдатів і терор на національному ґрунті щодо естонських строковиків", — цитує Хельме анегство.

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Мартін Хельме

Мартін Хельме

Delfi

Крім того, російськомовні солдати відмовляються спілкуватися державною, тобто естонською мовою не тільки з рівними їм за званням, а й з особами вищого рангу. Замість естонського гімну вони співають російський.

"Вони тероризують естонських хлопців, щознаходяться в меншості, були і випадки прямого насильства. Нещодавно стався вкрай сумний інцидент, коли шістнадцять російських хлопців у прямому сенсі цього слова побили одного естонця, так що той опинився в лікарні", — додав Хельме.

Відомо, що кілька солдатів відмовилися прибиратися в казармі. Про що, використовуючи нецензурну лайку, повідомили помічникові чергового по частині. Черговий довів до відома командира.

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"Цих п'ятьох змусили повернутися до прибирання. Вони вирішили помститися і влаштували самосуд, хоча дії помічника були абсолютно правильними. Вночі його побили групою, що змусило мене звернутися в поліцію", — повідав про історію командир Віруського піхотного батальйону Арно Круусманн.

При цьому міністр оборони Юрі Луйк визнав факт інциденту і пов'язав його з нестатутними відносинами, заявивши, що він відбувся не на ґрунті міжнаціональної ворожнечі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міноборони РФ розробило документ, яким вводить ряд заборон для російських військових, які перебувають за кордоном.

Документ називається "Пам'ятка військовослужбовцю, що виконує спеціальні завдання за межами території РФ" і вже надійшов у війська.

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Місце
Естонія
Теги
РосіяНовини Росіїскандали
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Livesey David
Livesey David
Это поебень каждую теперь каждую неделю будут постить?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Livesey David, додик - ты унылый идиот. Тебе не говорили на позорной службе - кацап-тролль всегда долбоёб!
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
министр обороны Юри Луйк - довбойоб.
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
розстріляйте підорасів. і нахуй вони взагалі потрібні у війську? естонці, бля...
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