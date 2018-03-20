"Ще шість років": з'явився новий їдкий ролик про Путіна

У мережі показали новий ролик "Ще 6 років Путіна", намальований у стилі "Сімпсонів".

Його автором є дизайнер Єгор Жгун. У ньому зображені головні російські та світові події, що відбулися з 2012 по 2018 роки.

Зокрема, можна побачити український Майдан, крадіжку Криму, війну в Сирії і втручання у вибори США.

Відзначимо, що вже друге відео Жгун з оглядом правління Путіна. В 2012 році було випущено аналогічний.

Крім того, український художник Андрій Петренко показав нову карикатуру про "вибори Путіна" в Росії. "Кожен голос потрапив в урну ..." - підписав він малюнок.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі помітили, що Володимир Путін сильно змінився за останні шість років на посаді.