Шхуна КНДР атакувала російських прикордонників у Японському морі: є поранені

У російських водах Японського моря браконьєри з Північної Кореї напали на співробітників прикордонної служби РФ. Троє осіб отримали поранення.

Атака на прикордонників трапилася в момент, коли ті намагалися затримати екіпаж шхуни, передає ТАСС. Ступінь поранень росіян уточнюється.

Всього співробітники прикордонної служби виявили 11 невеликих катерів і дві шхуни, які перебували в російських водах незаконно. Спочатку затримати вдалося лише одну шхуну, на борту якої була 21 особа.

"Одна шхуна з 21 особою екіпажу затримана. Екіпаж другої північнокорейської шхуни (понад 45 осіб) здійснив збройний напад на членів оглядової групи прикордонного корабля", – повідомили приморські прикордонники.

Пізніше стало відомо, що затримали й другу шхуну.

Японське море Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у липні Північна Корея захопила риболовецьке судно Росії "Сянхайлінь-8" із 17 моряками. Зокрема на борту перебували 15 росіян і 2 південнокорейців – вони прямували з південнокорейського порту Сокчо в Японське море. Північна Корея захопила корабель, який йшов без вантажу, за 55 миль від кордону країни.

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