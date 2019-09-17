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17 вересня • оновлено в 16:11
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Шхуна КНДР атакувала російських прикордонників у Японському морі: є поранені

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У російських водах Японського моря браконьєри з Північної Кореї напали на співробітників прикордонної служби РФ. Троє осіб отримали поранення.

Атака на прикордонників трапилася в момент, коли ті намагалися затримати екіпаж шхуни, передає ТАСС. Ступінь поранень росіян уточнюється.

Всього співробітники прикордонної служби виявили 11 невеликих катерів і дві шхуни, які перебували в російських водах незаконно. Спочатку затримати вдалося лише одну шхуну, на борту якої була 21 особа.

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"Одна шхуна з 21 особою екіпажу затримана. Екіпаж другої північнокорейської шхуни (понад 45 осіб) здійснив збройний напад на членів оглядової групи прикордонного корабля", – повідомили приморські прикордонники.

Пізніше стало відомо, що затримали й другу шхуну.

Японське море

Японське море

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у липні Північна Корея захопила риболовецьке судно Росії "Сянхайлінь-8" із 17 моряками. Зокрема на борту перебували 15 росіян і 2 південнокорейців – вони прямували з південнокорейського порту Сокчо в Японське море. Північна Корея захопила корабель, який йшов без вантажу, за 55 миль від кордону країни.

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Росія
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Макарский Александр
Макарский Александр
Это вам за мокряков,кляты москали. А ведь могли бы отважно в плен сдаться,как украинские моряки -герои!
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Борисс Робот
Борисс Робот
Макарский Александр, а ты мог бы с бутылки слезть... но похоже тебе это нравится так что не буду настаивать...
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Он Алекс
Он Алекс
Ого ватаны... ждём срочное видео с ором - дави их блеать ...
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