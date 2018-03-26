Шевцова розповіла, що у Путіна може "здути вітром"

В даний час Російська Федерація перебуває в "історичній паузі".

На питання про те, чи вдасться президенту Росії Володимиру Путіну досидіти до кінця нової президентської каденції, сьогодні не відповість ніхто, - сказала в інтерв'ю "Обозревателю" російський політолог Лілія Шевцова.

За її словами, на це питання сьогодні не може відповісти навіть сам Путін."Ми зараз екстраполюємо на майбутнє нинішні тенденції. Але через рік ситуація в Росії і в світі може настільки змінитися, що вітром здує всю нинішню політичну сцену. Можливо, не лише в Росії", - зауважила політолог.

У цьому контексті вона додала: "Торнадо і в природі, і в політиці виникають несподівано і стрімко. А може статися так, що болотна гладь покриє Росію на довгі роки... А в цей час і Захід почне солодко хропіти... Поки ж ми знаходимося в історичній паузі".

Як писав "Обозреватель", 23 березня стало відомо про те, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив: основною метою зовнішньої політики і міжнародних відносин для глави РФ Володимира Путіна, як і раніше, буде забезпечення комфортних умов для вирішення внутрішніх завдань.