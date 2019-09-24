Шантажував? Стало відомо про різкий крок Трампа перед розмовою із Зеленським

Президент США Дональд Трамп наказав "притримати" оборонну допомогу Україні незадовго до телефонної розмови з главою держави Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Про це пише The Washington Post із посиланням на анонімних чиновників адміністрації США. Зазначається, що така поведінка може бути розцінена як мотивована позиція американського лідера.

"Дональд Трамп наказав в. о. Голови адміністрації Міку Малвані притримати майже $400 млн військової допомоги для України не менш як за тиждень до телефонної розмови в липні з президентом України, під час якої, за повідомленнями ЗМІ, він тиснув на нього, щоб той провів розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена", – йдеться в публікації.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

На той момент "притримання" грошей у Білому домі пояснювали тим, що потрібен аналіз того, чи доцільно витрачає Україна гроші США.

Представникам адміністрації було доручено довести до відома Конгресу, що затримка є частиною "міжвідомчого процесу", але водночас не давати законодавцям додаткової інформації.

Ця схема продовжувала працювати майже два місяці, поки Білий дім не зняв обмеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і глава США Дональд Трамп незабаром проведуть повноцінні тривалі переговори на полях Генеральної асамблеї ООН.

Зустріч двох лідерів пройде на фоні гучного скандалу. Раніше американські ЗМІ звинуватили свого президента в тому, що він нібито тиснув на Зеленського з приводу розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США Джо Байдена – головного опонента Трампа на виборах у 2020 році.

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