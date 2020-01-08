"Шансів вижити не було": з'явилося жахливе відео з місця катастрофи українського Боїнга в Ірані

Іранські рятувальники вважають, що у пасажирів літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який розбився в Ірані, не було ніяких шансів вижити.

Про це у Telegram-каналі повідомляє ВВС Україна, опублікувавши відео з місця трагедії.

Місце трагедії

За даними ЗМІ, уламки літака та рештки тіл пасажирів були розкидані у радіусі 10 км від місця падіння літака.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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