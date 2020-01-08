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8 січня • оновлено в 14:47
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"Шансів вижити не було": з'явилося жахливе відео з місця катастрофи українського Боїнга в Ірані

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Іранські рятувальники вважають, що у пасажирів літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який розбився в Ірані, не було ніяких шансів вижити.

Про це у Telegram-каналі повідомляє ВВС Україна, опублікувавши відео з місця трагедії.

Місце трагедії

Місце трагедії

За даними ЗМІ, уламки літака та рештки тіл пасажирів були розкидані у радіусі 10 км від місця падіння літака.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих в катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорта Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

  • Рятувальники виявили "чорний ящик " українського літака Boeing 737, який розбився відразу після зльоту.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував крах українського літака МАУ в Ірані.

  • В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

  • Також в МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав.

  • Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing-737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найбільш гарячій точці планети".

  • В РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
розбився літак МАУ
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