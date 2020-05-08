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8 травня • оновлено в 21:48
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Шансів не було: в Іспанії не врятували кішку, яка заразилася COVID-19 від господарів

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В Іспанії приспали кішку, яка вперше в країні заразилася коронавірусом.

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Як повідомляє DailyMail, кішці було чотири роки і жила вона в каталонській сім'ї, де одна людина перехворіла на коронавірус. Сім'я помітила, що тварині важко дихати і відвезла її до ветеринара.

Там виявилося, що у кішки серцева недостатність, температура 38,2 і знижений рівень тромбоцитів. У результаті тварину приспали, оскільки шансів на виживання майже не було. Ветеринар, який здійснював евтаназію, запідозрив у кішки наявність COVID-19 і передав зразки в дослідницький центр.

В Іспанії не врятували кішку, яка заразилася COVID-19 від господарів

В Іспанії не врятували кішку, яка заразилася COVID-19 від господарів

Експерти провели аналізи і виявили сліди коронавірусу на зразках із носа і кишечника.

Професор Хоакім Сегалес із Центру досліджень здоров'я тварин заявив, що кішка, найімоврніше, заразилася від господаря. А директорка цього центру Наталія Маджо зазначила, що можливість передачі вірусу від тварини тварині поки не досліджена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, домашні тварини не здатні забезпечити своїх господарів імунітетом до COVID-19.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Теги
тварини вірус
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ковпак сидор
ковпак сидор
Птичку конечно жалко,но это выглядит как насмешка,когда в Украине к больным не приезжают и советуют лечится чаем ипарацетамолом,Обозреватель писал об этом
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