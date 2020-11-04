Ну що, шанси для Трампа залишитися президентом високі, як ніколи. Я б не робив передчасних висновків, все ще може змінитися з допомогою поштового голосування. Однак видно, що обидва кандидати змогли відмобілізувати своїх виборців. Поляризація суспільства набагато виросла; але економіка все-таки перемагає страхи перед вірусом. У всіх демократичних графствах виросла перевага Байдена (в порівнянні з Клінтон); зате у всіх республіканських Трамп також значно виріс в порівнянні з 2016-м. Так що зараз питання, чим закінчиться підрахунок в Пенсільванії, Мічігані і Арізоні. З іншими штатами все ясно.

Демократичні секретарі в цих штатах зараз затягуватимуть підрахунок, щоб нагнати підрахунком поштових голосів. Чи зможе це змінити баланс? Може бути. Але не впевнений.

Хороші новини – ймовірність тривалих розбирань і заворушень істотно знизилася. Ми дізнаємося остаточний результат протягом одного дня.

Республіканці ще можуть зберегти контроль над Сенатом – тут точно вкрай невдалий день для демократів. Продовжуємо стежити за розвитком подій...

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