Сегодня я уже делился мыслями о том, что 2019-й год станет для российского “Газпрома” непростым испытанием. Как-никак, а именно в этом году истекает действие договора о транзите российского газа через ГТС Украины, а замены ей у РФ нет.

В частности, если говорить о газопроводе “Северный поток - 2”, за который яростно сражается пророссийское лобби Бундестага, со сланцевым лобби Белого дома, и который даже если и не будет подвержен санкционным ограничениям США, то вряд ли достроится до конца 2019 года.

Ведь из 1224 км проложено на сегодня чуть более 400 км. Но, даже если представить себе ситуацию, что “Северный поток - 2” и санкции минуют и до конца года его достроят, то все равно Россия вступит в 2020-й год ни с чем и вот почему.

Во-первых, стартовая мощность газопровода никогда не является его максимальной. То есть, максимальный объем транспортируемого по “Северному потоку - 2” газа в 55 млрд кубометров, будет достигнут в лучшем случае через года полтора-два.

Во-вторых, транзит через ГТС Украины российского газа в 2018 году составил 86,7 млрд кубометров.

А теперь, вопрос, как в 2020 году Россия будет осуществлять поставки в ЕС своего голубого золота, в обход Украины, если альтернативный газопровод не способен будет этот газ в полной мере поставлять? А никак! И как бы того не хотелось Кремлю, а с Киевом новый транзитный договор да придется заключать. И вот тут, подобная сделка из экономической плоскости, может быть переведена в политическую.

По сути, оказавшись в глухом углу, загнанный и без вариантов, “Газпром”, можно будет использовать как фактор давления для решения более острых вопросов. Освобождение наших военнопленных? Да. Освобождение политзаключённых? Да. Уход из Крыма и части Донбасса? Конечно – нет. Трезвость, господа, трезвость и благоразумие – наше всё.

По крайней мере, пользуясь настолько благоприятно для нас складывающейся ситуацией, мы можем добиться значительно большего, нежели просто морального и экономического удовлетворения от зависимости Кремля от Украины.

А потому, “Северный поток - 2”, как бы это смешно не прозвучало, но из-за своей сырости, амбициозности и переоценки реальных возможностей, в этом году может нам предоставить возможность свить с Москвы ещё несколько тугих канатов. Главное - политическая воля и верная стратегия.

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