"Сфоткай, ніби з Путіним говорив!" Пропагандистка Кремля познущалася з Зеленського

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва познущалася з президента України Володимира Зеленського після його розмови з главою РФ Володимиром Путіним.

Так, на особистому Telegram-каналі росіянка поділилася свіжою фотографією українського лідера, яку той опублікував в Instagram.

Зеленський і Скабєєва Колаж

На знімку президент зображений біля поля з жовтими соняшниками. На тлі синього неба пейзаж нагадує український національний стяг. "Слава Україні!" – написав у пості Зеленський.

У свою чергу Скабєєва підписала знімок так: "Сфоткай мене, як ніби я з Путіним поговорив".

Скріншот

Нагадаємо:

Зеленський вперше подзвонив президенту Росії ввечері 11 липня. Вони обговорили війну на Донбасі.

Радник Зеленського Микита Потураєв заявив, що розмова відбулася за ініціативою української сторони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Скабєєва є однією з найскандальніших пропагандисток РФ.

Нещодавно вона видала за правду безглузду вигадку про те, що незабаром в Україні будуть люструвати дітей, які не визнають лідера ОУН Степана Бандеру героєм.

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