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"Сфоткай, ніби з Путіним говорив!" Пропагандистка Кремля познущалася з Зеленського

6.1т Читати матеріал російською

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва познущалася з президента України Володимира Зеленського після його розмови з главою РФ Володимиром Путіним.

Так, на особистому Telegram-каналі росіянка поділилася свіжою фотографією українського лідера, яку той опублікував в Instagram.

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Зеленський і Скабєєва

Зеленський і Скабєєва

Колаж

На знімку президент зображений біля поля з жовтими соняшниками. На тлі синього неба пейзаж нагадує український національний стяг. "Слава Україні!" – написав у пості Зеленський.

У свою чергу Скабєєва підписала знімок так: "Сфоткай мене, як ніби я з Путіним поговорив".

"Сфоткай, ніби з Путіним говорив!" Пропагандистка Кремля познущалася з Зеленського

Скріншот

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Скабєєва є однією з найскандальніших пропагандисток РФ.

Нещодавно вона видала за правду безглузду вигадку про те, що незабаром в Україні будуть люструвати дітей, які не визнають лідера ОУН Степана Бандеру героєм.

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Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особи
Ольга Скабєєва Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
пропаганда фотографии політика Україна
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Скабеева тонко потроллила главаря шароварников. На Украине истерика!
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Добрыня .
Добрыня .
Скабеева, мечта любого таксидермиста.
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