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Борислав Береза
Борислав Береза
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Сезонное обострение шизофрении у российских СМИ

4.6тЧитати матеріал російською

Осень является сезоном обострения психических заболеваний. Цикличность психики человека наблюдается не только в норме, но и проявляет себя в виде обострения различных эндогенных заболеваний. С наступлением холодов и укорочением светового дня в осенний период, увеличивается количество психических пациентов в стационарах. Психические заболевания носят хронический характер течения, с фазами обострения в осеннее-весенний период.

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Ну, с научной точки зрения, сезонное обострение шизофрении у российских СМИ и экспертов объяснимо. Но я не подозревал что у них там все так плохо и массово... Видимо у них сейчас тот период, во время которого болезнь становится более активной и опасной, при этом снижается или даже полностью утрачивается критика человека к своему состоянию, что может привести к негативным последствиям как для самого человека, так и для окружающих. И как их лечить если у них этот психоз уже принял массовый характер. Воистину там заповедник безумия. А Киселев, Соловьев, Скабеева и другие работают в нем лесниками.

Сезонное обострение шизофрении у российских СМИ

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Борислава Березы
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Михайлов Андрей
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
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Дейман Алон
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