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8 листопада • оновлено в 17:16
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Злий одесит
Злий одесит
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“Северный поток — 2”: явные и ожидаемые угрозы "гибридного" трубопровода

3.5т Читати матеріал російською

События, которые сейчас начинают бурлить вокруг трубопровода “Северный поток — 2” принимают самый нелицеприятный оборот.

В первую очередь для самого же Европейского Союза, который, со всем пристрастием и отчаянием раскалывает Германия. Но речь сейчас пойдёт отнюдь не про предательские инициативы Бундестага и непосредственном благоволении им Ангелы Меркель.

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Как известно, на прошлой неделе в своём материале “Безопасный” маршрут “Северного потока-2” я поднял историческую проблематику маршрута трубопровода согласованного Данией, который на самом деле оказался самым опасным в Балтийском море. Ранее не обращавшее на это внимание экспертное сообщество вдруг спохватилось, а ведь и вправду, дно в районе острова Борнхольм буквально усыпано боеприпасами с химическим оружием, неконтролируемо захороненными в период с 1946 по 1948 года Советским Союзом.

Станет ли это очередным препятствием для “Северного потока — 2”? Покажет время. Но я бы хотел отметить ещё один подводный камень, о котором так же практически никто не упоминает в контексте обсуждения маршрута “Северный поток — 2”.

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Дело в том, что практически одновременно с разрешением на прокладку “Северного потока — 2” разрешение получил газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, который призван обеспечить поляков газом в рамках их программы энергонезависимости от России.

И теперь, возникает вполне уместный вопрос. Так или иначе, но оба газопровода пересекаться в какой-то определенной точке. Причем местом пересечения может и даже станет именно взрывоопасный район, ЧП на котором станет экологической катастрофой общеевропейского масштаба.

Разумеется, за уровень контроля технологических и технических процессов со стороны норвежских специалистов я могу быть спокойным, но что до российских – здесь сомнение на сомнении.

Более того, Россия, прокладывающая свою трубу значительно быстрее Норвегии и вышедшая фактически на финишную прямую, может стать серьезным препятствием для прокладки Baltic Pipe, ведь теперь Норвегии, так или иначе, но придётся согласовывать прокладку своей трубы с Москвой. А как я уже упомянул выше, Baltic Pipe играет важную роль в обеспечении энергонезависимости Польши от России, а потому, кто может сказать с уверенностью на все 100%, что переговоры пройдут успешно? Здесь я так же более чем уверен – Россия создаст непреодолимые препятствия для Baltic Pipe и, я даже не исключаю определенного рода диверсий на норвежском производстве.

Это прекрасно понимают и в самой Польше, а потому не удивительно, что в Варшаве не на шутку обеспокоены подобными перспективами. В частности, польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский заявил: “Перед нами — все возможные меры, чтобы замедлять. Датское решение можно обжаловать в течение одного месяца”, отметив также, что угроза санкций со стороны Конгресса США сыграет важную роль в торможении российского проекта.

Но регулярно упоминая “Северный поток — 2” я уже даже теряюсь в озвучивании количества тех угроз, что он несет Европе. Энергонезависимость? Экономическая и политическая? Экологическая? Угроза целостности ЕС?

Похоже “Северный поток — 2”, насколько бы он ни был успешным газопроводом (а он согласно расчетам экономистов таковым не будет) уже очевидно, крайне успешный гибридный проект, направленный на хаотизацию и раскол ЕС.

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Автор
Злий одесит Злий одесит
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
Джерело
Джерело: ЖЖ Злого одессита
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Вопрос решенный, все транзита минуют скаклов.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не переживайте твари кастрюляголовые,останетесь вы как всегда с голой жо..ой.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Разумеется, за уровень контроля технологических и технических процессов со стороны норвежских специалистов я могу быть спокойным, но что до российских – здесь сомнение на сомнении. )))- угу японцы тоже за Фокусиму тоже были спокойны ))) , а оказалось и японцы криворукими оказались .
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