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18 грудня • оновлено в 11:40
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"Севастополь не був українським!" Окупантів у Росії підірвала ідея Зеленського

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Російський сенатор Олексій Пушков цинічно висловився про ідею президента України Володимира Зеленського позбавити місто Севастополь особливого статусу.

Так, у своєму Twitter він написав, що місту нібито від цього "ні тепло, ні холодно". "Саму згадку про Севастополь слід прибрати з Конституції України, оскільки він не має до неї відношення. Віртуальні ігри", – висловився він.

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Севастополь

Севастополь

Ілюстративне фото

Зі свого боку депутат Держдуми Росії від "севастопольського регіону" Дмитро Бєлік стверджує, що Севастополь ніколи фактично не передавався Україні і нібито помилково перебував у її складі.

"Так, у 1954 році з РРФСР до складу УРСР була передана саме Кримська область, де не було жодної згадки про Севастополь", сказав Бєлік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у проєкті закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)", ініціатором якого є президент України Володимир Зеленський, зникла згадка про "спеціальний статус" Севастополя.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Анексія Криму
Особи
Олексій Пушков Володимир Зеленський
Місце
Україна Севастополь
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Кaцaпьe снова отлевывается. После того как этих выплядков в очередной раз мокнули мордой в дepьмo
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Гоша Злой
Гоша Злой
как то не холодно и ни жарко и нам
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
О боже, как же цинично он высказался. Какая подлость. Простите нас украинцы.. (с) Ахеджакова
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