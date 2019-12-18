"Севастополь не був українським!" Окупантів у Росії підірвала ідея Зеленського

Російський сенатор Олексій Пушков цинічно висловився про ідею президента України Володимира Зеленського позбавити місто Севастополь особливого статусу.

Так, у своєму Twitter він написав, що місту нібито від цього "ні тепло, ні холодно". "Саму згадку про Севастополь слід прибрати з Конституції України, оскільки він не має до неї відношення. Віртуальні ігри", – висловився він.

Севастополь Ілюстративне фото

Зі свого боку депутат Держдуми Росії від "севастопольського регіону" Дмитро Бєлік стверджує, що Севастополь ніколи фактично не передавався Україні і нібито помилково перебував у її складі.

"Так, у 1954 році з РРФСР до складу УРСР була передана саме Кримська область, де не було жодної згадки про Севастополь", – сказав Бєлік.

Комедия продолжается: Зеленский решил убрать из Конституции Украины понятие "особого статуса" Севастополя. Но городу от этого ни жарко, ни холодно. Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у проєкті закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)", ініціатором якого є президент України Володимир Зеленський, зникла згадка про "спеціальний статус" Севастополя.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!