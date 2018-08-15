Сестри, які по-звірячому вбили батька-ґвалтівника, показали фото знущань над ними

Сестри Хачатурян, які жорстоко вбили свого батька, фотографували нанесені їм побої.

Знімки опинилися в розпорядженні "Комсомольської правди". Відзначається, що 17-річна Марія, 18-річна Ангеліна та 19-річна Христина, які поки що знаходяться в СІЗО, за останні три роки практично не бачилися з матір'ю Аурелією.

"Він багато разів говорив, що вб'є того, хто буде зі мною спілкуватися", - сказала жінка, зазначивши, що дізналася про знущання Михайла Хачатуряна лише після його вбивства.

Мати сестер Аурелія

"Дівчата навіть встигли переслати мені частину фото, зроблених кілька місяців тому. У них у телефонах багато таких фотографій. Зараз їхні смартфони вилучені слідством. Так що все це поліцейські побачать", - розповіла Аурелія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня в Москві три сестри 17, 18 і 19 років завдали своєму батькові Михайлу Хачатуряну більше 30 ударів ножем в шию та груди.

Вони атакували його, коли він спав у своєму кріслі-качалці. Намагаючись врятуватися, Хачатурян дійшов до сходової площадки, де й помер. Пізніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження в під'їзді.

За словами знайомих дівчат, убитий фактично тримав сестер в ув'язненні, регулярно бив, а також сексуально домагався.

2 серпня Останкінський суд Москви заарештував сестер Хачатурян терміном до 28 вересня.