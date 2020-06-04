Сестра Кім Чен Ина висунула жорсткий ультиматум Південній Кореї

Сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї ймовірним розривом угоди від 2018 року, яка стосується військової сфери.

Про це йдеться в заяві Кім Йо Чжон, яка є неофіційним керівником апарату лідера КНДР. Як повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї, між двома державами знову зростає напруженість на кордоні.

"Цілком очевидно, що південнокорейській владі доведеться заплатити високою ціною, якщо вони дозволять цій ситуації тривати", – висловилася вона.

Кім Йо Чжон пригрозила розірвати зв’язки КНДР із Південною Кореєю

За даними агентства, підставою для заяви стали "тисячі листівок проти КНДР", які були відправлені на її територію за допомогою повітряних куль. У них, зауважимо, активісти засудили Кім Чен Ина за його політику щодо ядерної зброї і придушення прав людини.

Тож Кім Йо Чжон переконана, що військовий договір 2018 року "навряд чи має якусь цінність".

Крім цього, сестра лідера КНДР додала, що її країна може назавжди закрити офіс зв'язку "Північ-Південь" і міжкорейський промисловий парк у прикордонному місті Кесон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці травня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше після понад тритижневої відсутності з'явився на публіці. Він провів засідання Центрального військового комітету Трудової партії Кореї (ТПК)