Сестра Кім Чен Ина пригрозила Південній Кореї розплатою через COVID-19

Сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина Кім Йо Чжон пригрозила міністерці закордонних справ Південної Кореї, заявивши, що вони "дорого заплатять" за свої коментарі про коронавірус у КНДР.

Глава МЗС Кан Ген Вха, зокрема, засудила Північну Корею за те, що вони не повідомили ні про один випадок зараження на своїй території. Про це з посиланням на корейські інформагентства повідомляє NK News.

"Ми ніколи не забудемо її слова, і їй, можливо, доведеться дорого за це заплатити", – обурилася Кім Йо Чжон.

Прикметно, що сестра лідера КНДР, яка до цього не з'являлася на публіці декілька місяців (востаннє її бачили 27 липня), спеціально виступила з заявою у відповідь на сумніви північнокорейської чиновниці щодо показників COVID-19.

Офіційне інформаційне агентство Північної Кореї припустило, мовляв, судячи з таких "безрозсудних висловлювань", зроблених без урахування наслідків, міністерка "надто прагне до подальшого охолодження заморожених відносин" між країнами.

Зазначається, що КНДР офіційно повідомила нібито про відсутність випадків зараження COVID-19, незважаючи на повідомлення з джерел всередині країни про те, що їхні села було заблоковано через побоювання спалахів вірусу.

Дані щодо коронавірусу в Південній Кореї Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2020 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив надзвичайну ситуацію в місті Кесон, який межує з Південною Кореєю, через першу підозру на COVID-19.