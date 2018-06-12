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ПолітикаЕкономіка

Серцевий напад: на зустрічі Трампа і Ина сталася НП

4.7тЧитати новину російською

У радника президента США з економічних питань Лоуренса Кудлоу стався серцевий напад під час зустрічі з главою КНДР Кім Чен Ином.

Про це у своєму Twitter повідомив Дональд Трамп. "У нашого великого Ларрі Кудлоу, який так старанно працює над торгівлею і економікою, тільки що стався серцевий напад", - написав він.

Зараз Кудлоу знаходиться у Медичному центрі Уолтера Ріда.

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Ларрі Кудлоу

Як повідомляв OBOZREVATEL, після зустрічі Трамп розповів "про дуже, дуже хорошу бесіду" і про "проблеми, які їм треба буде розв'язати", а Кім, у свою чергу, заявив про бажання "тісно співпрацювати з американським колегою".

Особи
Кім Чен ИнДональд Трамп
Місце
США
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