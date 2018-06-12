Серцевий напад: на зустрічі Трампа і Ина сталася НП

У радника президента США з економічних питань Лоуренса Кудлоу стався серцевий напад під час зустрічі з главою КНДР Кім Чен Ином.

Про це у своєму Twitter повідомив Дональд Трамп. "У нашого великого Ларрі Кудлоу, який так старанно працює над торгівлею і економікою, тільки що стався серцевий напад", - написав він.

Зараз Кудлоу знаходиться у Медичному центрі Уолтера Ріда.

Ларрі Кудлоу

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, після зустрічі Трамп розповів "про дуже, дуже хорошу бесіду" і про "проблеми, які їм треба буде розв'язати", а Кім, у свою чергу, заявив про бажання "тісно співпрацювати з американським колегою".