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30 вересня • оновлено в 05:58
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"Серйозні наслідки!" Трамп зажадав зустрічі з таємним обвинувачем

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Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з держслужбовцям, який поскаржився на нього після телефонної розмови з українським главою Володимиром Зеленським.

Про це Трамп написав в Twitter. При цьому голова Білого дому зазначив, що він провів "ідеальну" бесіду з лідером українців.

"Як і будь-який американець, я заслуговую зустрічі з моїм обвинувачем, особливо, коли цей обвинувач, так зване джерело, представив ідеальну бесіду з іноземним лідером абсолютно некоректним і обманним чином", – написав він.

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Також Трамп хотів би побачити людину, яка надавала обвинувачу дані про нього.

"Я хочу зустрітися не тільки зі своїм обвинувачем, який представив інформацію з других, третіх, четвертих рук, але і з людиною, яка незаконно надавала йому ці дані, які в значній мірі невірні ... Ця людина шпигувавлаза американським президентом? Серйозні наслідки!" – додав президент.

"Серйозні наслідки!" Трамп зажадав зустрічі з таємним обвинувачем

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову президента Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським.

Також в США сплив скандальний факт про розмову Трампа-Зеленського.

Крім того, Зеленського закликали опублікувати стенограми всіх телефонних розмов з російським лідером Володимиром Путіним.

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Тема
Зустріч Трампа і Зеленського
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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Решетников Александр
Решетников Александр
Будет просто шикарно, если удастся проследить связь этого крота с Кремлем. Тогда и все СМИ (в т.ч. украинские), раздувавшие скандал, вполне заслужат медаль Сливного Бачка. И если американские медиа лили воду на мельницу импичмента Трампа, то пецемразные рупоры вполне претендуют на Врага Украины. Полетят в выгребную яму вслед за 112-м.
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70rus xxx
70rus xxx
Чему удивляться,простой пример с Боингом.Еще не успел до земли долететь,как сразу обвинили Россию.Теперь 5 лет ищут доказательство этому.Трамп то отбрехался,а Украину подставил.
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