"Серйозні наслідки!" Трамп зажадав зустрічі з таємним обвинувачем

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з держслужбовцям, який поскаржився на нього після телефонної розмови з українським главою Володимиром Зеленським.

Про це Трамп написав в Twitter. При цьому голова Білого дому зазначив, що він провів "ідеальну" бесіду з лідером українців.

"Як і будь-який американець, я заслуговую зустрічі з моїм обвинувачем, особливо, коли цей обвинувач, так зване джерело, представив ідеальну бесіду з іноземним лідером абсолютно некоректним і обманним чином", – написав він.

Також Трамп хотів би побачити людину, яка надавала обвинувачу дані про нього.

"Я хочу зустрітися не тільки зі своїм обвинувачем, який представив інформацію з других, третіх, четвертих рук, але і з людиною, яка незаконно надавала йому ці дані, які в значній мірі невірні ... Ця людина шпигувавлаза американським президентом? Серйозні наслідки!" – додав президент.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову президента Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським.

Також в США сплив скандальний факт про розмову Трампа-Зеленського.

Крім того, Зеленського закликали опублікувати стенограми всіх телефонних розмов з російським лідером Володимиром Путіним.

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