Серійне розсилання бомб у США отримало продовження

Невідомі в США відправили нову підозрілу посилку на адресу телеканалу CNN.

Журналісти в Twitter уточнили, що пакет був перехоплений на пошті в місті Атланта, де розташована штаб-квартира. Уточнюється, що це сталося вранці, 29 жовтня.

"Було перехоплено ще одну підозрілу посилку, яку адресовано CNN. На цей раз в Атланті", - сказано в заяві.

У повідомленні також йдеться, що поштові відправлення перевіряються на місці. Журналісти подякували ФБР та іншим федеральним і місцевим правоохоронним органам за своєчасне надання безпеки.

Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ - CNN Communications (@CNNPR) 29 жовтня 2018 р.

CNN is grateful for the incredible work of @FBI @ATFHQ @TheJusticeDept @NYPDnews @USPISpressroom + the other federal and local law enforcement agencies who keep us all safe . Thank you! 🙏 - CNN Communications (@CNNPR) 26 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, що серійне розсилання вибухівки американським політикам почалося 22 жовтня. Перший підозрілий пакет відправили засновнику фонду "Відкрите суспільство" Джорджу Соросу.

24 жовтня з'явилася інформація, що вибухівку відправили Бараку Обамі, Біллу та Гіларі Клінтон, а також в будівлю Time Warner Center, де розташований офіс CNN. Як з'ясувалося, послання призначалосяколишньому директору ЦРУ Джону Бреннану.

Пакети також відправили губернатору штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, екс-генпрокурору США Еріку Холдеру і конгресмену Деббі Вассерман-Шульц, віце-президенту США Джо Байдену.

26 жовтня стало відомо про ще двох "жертв" поштового терориста. Ними стали сенатор-демократ від Нью-Джерсі Корі Букер і колишній директор Національної розвідки Джеймс Клеппер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 жовтня стало відомо, що затримано першого підозрюваного в серійних відправленнях вибухівки. Ним виявився шанувальник президента США Дональда Трампа Цезар Сайок. Правоохоронці вилучили у нього фургон, на якому було наклеєно стікери із зображеннями політиків-демократів і телеканалу, яким відправили пакети.