Серійне розсилання бомб у США отримало продовження

Невідомі в США відправили нову підозрілу посилку на адресу телеканалу CNN.

Журналісти в Twitter уточнили, що пакет був перехоплений на пошті в місті Атланта, де розташована штаб-квартира. Уточнюється, що це сталося вранці, 29 жовтня.

"Було перехоплено ще одну підозрілу посилку, яку адресовано CNN. На цей раз в Атланті", - сказано в заяві.

У повідомленні також йдеться, що поштові відправлення перевіряються на місці. Журналісти подякували ФБР та іншим федеральним і місцевим правоохоронним органам за своєчасне надання безпеки.

Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ

CNN is grateful for the incredible work of @FBI @ATFHQ @TheJusticeDept @NYPDnews @USPISpressroom + the other federal and local law enforcement agencies who keep us all safe . Thank you! 🙏