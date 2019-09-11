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11 вересня • оновлено в 22:28
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Сергій Климовський
Сергій Климовський
Кандидат історичних наук, історик, археолог і блогер Всі статті автора

Забавный эпизод российско-белорусской войны

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Спецслужбы РФ 7 сентября изрядно повеселили многих ложными минированиями в Беларуси от имени "батальона "Азов".

Такой кустарщины, сделанной "на коленке", мир давно не видел, и её причина – новая фаза в гибридной российско-белорусской войне.

Над письмом, составленным под названием "Мы, нижеподписавшиеся, украинские военные-диверсанты из отряда "батальона "Азов" и "Патриот Украины", заминировали половину крупных заводов Беларуси", можно издеваться долго и со вкусом. Особенно забавно то, что диверсанты письмо отправили по электронной почте не в КГБ Беларуси, что логично, а в контакт-центра Белорусской железной дороги. Диверсантам повезло, там письмо не попало в спам, иначе бы о нём никто не узнал, и вся операция провалилась бы. В результате белорусские кагэбисты стали, вероятно, единственными, кто был вынужден реагировать на "шутку" своих московских коллег из "союзного государства" без юмора и подумать о достойном ответе в этом кавэне дружественных спецслужб.

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Русский язык, стиль и содержание "письма диверсантов", свидетельствуют: составили его деятели более тупые, чем Баширов с Петровым. Одно лишь упоминание "батальона "Азов", который года три как не батальон, а полк, указывает, насколько авторы письма далеки от реальности. Маловероятно, что спецслужбы РФ столь сильно деградировали. Больше похоже на то, что "письмо диверсантов" сотворили политтехнологи и эксперты по Украине, вроде Станислава Белковского, пребывающего в фаворе у одной из "башен" Кремля, и от этого увлёкшегося самовозвеличиванием.

Именно Белковский 7 сентября в день обмена пленными запустил в СМИ РФ идею о необходимости обратиться к Михаилу Горбачёву с предложением, чтобы тот выдвинул Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира по этому факту. Белковский даже подчеркнул, – надо поспешить, пока Горбачёв жив. Очень вероятно, Белковский является настоящим автором "письма украинских диверсантов" и самой его идеи. Всё в ней слишком кустарно, а исполнение – типичное "клепание в коридоре на коленке", столь характерное для волны российских политтехнологов и экспертов по Украине, которые пришли на смену Глебу Павловскому.

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В Кремле задергались, и не зря

Белковский в Украине засветился весной во время президентских выборов в штабе Зеленского. С его именем связывают минимум два предвыборных фейка, один из них, – якобы пребывание жены Зеленского в базе "Миротворца". Но выборы закончились. В Офис к Зеленскому никто Белковского на работу не взял, как по причине гражданства РФ, так и его очень неоднозначной биографии. Кремлёвский спикер Сергей Доренко умер, а с ним умер и проект, в который "сватали" Белковского. Теперь после отдыха политтехнолог Белковский ищет заказчиков и приложения своим талантам, а для Кремля "Белорусский фронт" начинает становиться не менее актуальным, чем "Украинский".

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Москва вместо праздника получила болт

"Письмо диверсантов" о минировании явный экспромт к дню обмена с целью вызвать в массовом сознании белорусов негативную реакцию на него. Идея примитивная, из серии тех двухходовок, которые в изобилии выплескивает пропагандистская машина Кремле в стиле "сегодня на сегодня" и без уверенности, что цель будет достигнута. Главное – отчёт о проделанной работе.

Идея малобюджетная, несмотря на гигантский размах "минирования". Спецслужбы России предпочитают крупнобюджетные и долгоиграющие проекты, что тоже указывает: "письмо диверсантов" – "шабашка" и импровизация на ходу политтехнологов типа Белковского по заказу одной из "башен". "Халтура" – она везде халтура, и ничего с этим не сделаешь.

В Кремле, особенно после посещения Болтоном Минска, начали паниковать – "Мы теряем Беларусь!", а внятных и эффективных методик как вести в ней пропаганду нет. Поэтому начинаются разные сиюминутные экспромты, вроде "письма диверсантов" – дёшево и сердито.

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До недавнего времени у Кремля были две пропагандистские стратегии против Минска. Первая, достаточно древняя, – Лукашенко тупой и жадный диктатор, восходит к фильму о нём "Крёстный батька", сделанному и запущенному российской телекомпанией НТВ в 2010-2011 г. Эффект от его транслирования на Беларусь оказался нулевым, чтобы не сказать отрицательным: восстания не произошло, зато Лукашенко на Кремль обиделся. После Майдана для Кремля "копать" под Лукашенко в таком стиле стало и вовсе глупо, и там запустили стратегию № 2 – "о поднимающих голову белорусских националистах". Но эта стратегия выдохлась, так и не развернувшись, и даже принесла Лукашенко пользу. Он не только записался в националисты, но и арестовал несколько слишком наглых певцов "русского мира", чем серьёзно обезоружил белорусскую оппозицию.

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Массовое сознание "бацьку" в целом в этом поддержало, и в результате до Кремля дошло, что стратегия № 2 ещё хуже, чем стратегия № 1.

В итоге Кремль остался вообще без всякой пропагандисткой стратегии для Беларуси, а тут с конца 2018 г. в его отношениях с Лукашенко стали возникать серьёзные проблемы. Для Кремля это было неожиданно и неприятно, поскольку там традиционно считали, что Беларусь у него "в кармане". Но тут стало выясняться, что это лишь ещё одна российская иллюзия, рождённая в Москве.

Проблемы возникли абсолютно без участия Госдепа, ЦРУ и других "тёмных сил". В ответ на инициативы Кремля о слиянии с Беларусью до её полного поглощения в рамках Евразийского союза, Лукашенко стал задавать сугубо практичные вопросы и требовать ответов. Лукашенко, пожалуй, единственный, кто всерьёз готов интегрировать экономику своей страны с экономикой РФ, чтобы получить пресловутый ЕАЗ. До Казахстана у РФ просто руки толком не доходят и там всё ясно: добываем и везём через территорию РФ – вот и вся интеграция. Армения общей границы с РФ вообще не имеет, а Киргизстан и Таджикистан так далеки, что с аналогичным успехом в ЕАЗ могло бы вступить Науру и любое другое тихоокеанское государство. Ни вреда, ни пользы, но почему бы не вступить, если Москва готова за это платить?

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Поэтому логично, что Лукашенко, как самый заинтересованный в ЕАЗ, стал задавать Кремлю практичные вопросы. В Москве их сочли дерзостью и тлетворным соседством с Украиной, а в Минске окончательно поняли, разговор идёт не о слиянии, а о поглощении и стали терять к нему интерес. В итоге интенсивные переговоры об интеграции экономик буксуют год, что само по себе раздражает Кремль.

Ещё больше его раздражает и настораживает оживление "западного вектора" в Минске. Лукашенко в ЕС и НАТО не примут, даже если он попросится, а вот Балто-Черноморский экономический союза вполне может стать реальностью, что особенно беспокоит Москву. В этом случае российские олигархи не смогут завладеть предприятиями Беларуси, о чём они давно ведут малоуспешные переговоры, а у Беларуси для работы на рынках РФ останутся в основном только её знаменитые устрицы и креветки. Более того, в Беларуси к ЕАЗ утратят интерес, что де-факто станет концом этого проекта Москвы.

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В Минске уже просчитали перспективность Балто-Черноморского союза и грустные перспективы ЕАЗ, а потому начинают вести себя всё более независимо и уверенно в переговорах с Москвой. Недавние слова Лукашенко о том, что Москва должна выплатить компенсацию Беларуси за ущерб от Чернобыльской аварии и желании национализировать нефтепровод "Дружба", – прямые результаты таких экономических расчётов, сделанных в Минске. Занятно, что Кремль сам подтолкнул Минск к их выполнению своим неуёмным приставанием с идеей "дружбы" и интеграции.

У Кремля пока нет не только пропагандисткой, но и вообще какой-либо стратегии для реакции на такое новое осмысление реальности Минском. Зато растёт озлобление на Минск за приезд Болтона и за намерение Лукашенко приехать 3-4 октября в Житомир на Второй форум регионов Украины и Беларуси. В результате этого и появилось "письмо диверсантов", которое стало забавным эпизодом в "тихой" российско-белорусской войне. Если пропагандистская машина Кремля и дальше будет экспериментировать в таком же стиле, то эта война из "тихой" в скоро может стать очень даже шумной.

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Сергій Климовський Сергій Климовський
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Imir Imir
Imir Imir
Эх,нужно бьіло визитку Яроша в конверте послать
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Вісті з мавп'ятника. Для нас цікаво тільки ступінь послаблення головної мавпи.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Быдлo паРРашное визжит! Хорошо! Яйца им защемило!
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