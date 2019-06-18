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Сергій Климовський
Сергій Климовський
Кандидат історичних наук, історик, археолог і блогерВсі статті автора

Пропагандисты Асада превзошли Путина

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Пока ещё сложно представить новость в СМИ Московии: боевики "ДНР" или "ЛНР" обстреляли российский пограничный пункт.

Но уже есть псевдо-новость о "боевиках" и "джихадистах", которые якобы обстреляли турецкий военно-наблюдательный пункт № 9 в районе поселка Мурак в Идлибе. Обстреляли, вопреки тому, что эти самые пресловутые боевики пользуются поддержкой Турции.

Это даже не фейк. Это – суперфейк и мегафейк. Ложь высшей и превосходной степени. Родило её 14 июня информагентство Anna News правительства Асада. Её сразу повторил на русском языке ютубканал в РФ, помещающий ежедневные сводки боев в Сирии. Этот канал имеет 171 тыс. подписчиков, переживающих за "ихних мальчиков в Сирии".

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Ведомство Шойгу не может совсем уж забыть об их судьбах, даже если эти "мальчики" проходят по документам и состоят на довольствии в частных армиях России для освоения ближнего и дальнего зарубежья. Частный бизнес в РФ, включая внешнюю политику, это в большинстве случаев всего лишь продолжение государственного бизнеса. ЧВК "Вагнер" Пригожина и подобные ей фирмы – это по сути система каперства, придуманная в XVI-XVIII вв. правительствами Англии и Франции для войны с Испанской империей. Они выдавали пиратам лицензию – каперское свидетельство, разрешавшее тем нападать на испанские корабли и колонии в Америке, при условии уплаты ими налога в 10-20% от добычи.

Но английские и французские каперы были действительно частными лицам и воевали за свой счёт, в отличие от российских ЧВК, которых содержат ведомство Шойгу и ФСБ. В РФ, как и в старой Московии, в чём бы и как бы не копировали Запад, всё равно получают социальную структуру автократии из царя, воевод и помещиков. Получают, независимо от того, каким иностранным словом её назовут: социализм, либерализм или демократия.

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Отсюда растущая двусмысленность российского языка и размытость понятий в нём. На это обращает внимание, в частности, и Бронислав Виногродский, китаевед из РФ. По его наблюдениям, россияне и китайцы ответственные переговоры стремятся вести только на английском языке, поскольку в нём слова имеют точный смысл. Если переговоры идут в режиме перевода русский-китайский, то обе стороны вскоре замечают, что они перестают понимать смысл фраз друг друга. Действительно, сложно понять, что имеют ввиду люди, гордящиеся тем, у них запятая в фразе "казнить нельзя помиловать" меняет всё.

С иностранными словами в их языке тоже не лучше. Так после 20 марта 2014 г. мир узнал, что латинское слово "меморандум" в российском языке теперь означает пустое обещание, обман. С таким филологическим разъяснением официально выступал МИД РФ. Теперь МИД РФ разъясняет, что некие правила российского языка напрочь запрещают его носителям писать латыницей Kyiv, а не Kiev. Впрочем, писать слово "Таллинн" с двумя "л" и двумя "н" даже на "великом и могучем" эстонцы их таки заставили. Этим эстонцы подтвердили главное правило российского языка: чем сильнее давишь на московитов, тем лучше они вникают в грамматику родного и двоюродного языка.

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Со смыслами в нём не лучше. Сталин и профессора постоянно твердили: большевики свергли власть помещиков и капиталистов, нисколько не смущаясь того, что помещиков как класс начал ликвидировать Петр I и совсем закончила Екатерина II. Именно они, а не большевики, отказались от системы поместного землевладения и вернулись к частной собственности на землю, в том числе бояр-вотчинников, ликвидировать которую начал Иван III и заканчивал Иван IV Грозный.

Большевики не свергли власть помещиков, а наоборот восстановили её, и принялись подобно Ивану IV Грозному раздавать им в условное держание землю и крепостных в госхозах, колхозах и совхозах. Эти новые слова, которыми так гордились коммунисты, на практике были лишь повсеместным восстановление дворцовых государственных имений времён самодержавия.

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Если шире, то большевики занялись воссозданием системы вил – хозяйственных единиц в Римской империи, во главе которых стоял раб-управляющий, именуемый виликом. Ему по инструкции полагалась жена – вилика. Сохранились даже трактаты об управлении вилами, в том числе Катона Старшего, где описывались и такие детали, как правильно подобрать вилику для вилика. Несмотря на столь научный подход, вилы, как и колхозы, были передовыми и отсталыми, и древних римлян мучили те же проблемы с их управлением, что и большевиков спустя 1500 лет.

Управлять мастерскими, рудниками и торговыми флотилиями рабам тоже поручали. Их даже "стимулировали рублём", как сказали бы в позднем СССР. Единственное, до чего не додумались в античном Риме, так это до идеи самоуправления рабов и других красивых коммунистических слов. Но христиане к ней подошли близко, и даже экспериментировали с монастырями как большевики с колхозами.

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Самодержавие тоже внедряло колхозы на Аляске и объединяло алеутов в промысловые артели с нормативами по сдаче шкурок и мяса государству, а их жён – в артели по пошиву одежды, и взамен обязалось снабжать их инструментами, посудой из металла и другим ширпотребом, сделанным в Москве. Но это снабжение работало, как и в СССР. Англичане и американцы, в отличие от московитов, колхозов из алеутов не создавали, а выменивали у них шкурки калана на свой ширпотреб. В результате алеуты, имевшие дело с янки, жили богаче и свободней, чем алеуты Русской Америки, из-за чего в ней и случались восстания против колхозного строя, задолго до СССР.

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Советско-колхозный строй был тем идеальным рабовладельческим строем вил Римской империи, к которому древние римляне хаотично стремились, но достичь не смогли, так как у них не было руководящей и направляющей партии. Ничто не ново под луной, вопрос лишь в том, каким новым словом это назвать. Современная РФ – это пока ещё не совсем советский рабовладельческий строй. Её структура ближе к Московии между Иваном Грозным и Петром I, но устойчивое стремление вернуться в СССР у некоторой части её правящего класса имеется. Есть оно и у той части населения, которая верит в то, что в социализме всем положены макароны на обед, независимо от того, работал ты или нет, и нужна ли реально кому-нибудь твоя работа. У распределительной экономики социализма свои причуды и парадигмы массового и индивидуального сознания.

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Но пока РФ в советское идеальное рабовладение ещё не откатилась и барахтается на стыке рыночной экономики и экономики распределения, лихорадочно подыскивая для определения этого своего состояния какие-нибудь новые слова. Поэтому грядущее в ней отключение Интернета решили благозвучно и по Оруэллу назвать "законом о надёжном Интернете". Действительно, что может быть надёжней отключения? Обоснование тоже по Оруэллу: Запад собирается нас отключить, но мы не будем этого дожидаться, и надёжно отключимся сами, опередив его.

Но даже в таком контексте вечной игры смыслов и слов в "великом и могучем языке" сообщение о обстреле протурецкими боевиками турецких военных выглядит перебором. Причина его – испуг Москвы, несмотря на то, что в ней этого давно ждали и готовились.

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Условно авиация и артиллерия Асада и до 14 июня обстреливала окрестности турецких пунктов в Идлибе, но старалась по ним не попадать. Теперь попала, а вместе с асадистами попала и Москва.

Попала, что называется по полной программе. Минобороны Турции недвусмысленно возложило ответственность за обстрел на асадистов, что в переводе означает на Москву. Эрдоган 14 июня перед отлётом в Душанбе на Азиатский саммит твёрдо заявил: "Турция не оставит без ответа провокации армии Башара Асада на северо-западе Сирии".

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Собственно, первый обстрел асадисты произвели ещё 13 июня и в результате него трое турецких солдат получили ранения. Второй был 14 июня. После него терпение Эрдогана иссякло и уже 15 июня на двух участках фронта в Идлибе асадистам прилетели "ответы". Случилось то, чего давно ожидали многие – турецкая артиллерия впервые прошлась по позициям армии Асада и не стала говорить, что это сделали некие боевики.

Логичен вопрос: готов ли Эрдоган прекратить российскую игру слов и смыслов в Сирии и если да, то как скоро? По факту РФ и Турция с 15 июня стоят на грани начала прямого военного столкновения в Сирии.

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Москва, вопреки тому, что с 9 мая старательно доводила ситуацию до этой грани, пока решимости перейти её окончательно не проявляет и демонстрирует всю двусмысленность российского языка. Генерал-майор Виктор Купчишин, возглавляющий российский Центра примирения в Сирии, после ранения турецких солдат поспешил заявить 13 июня, что он якобы уже достиг соглашения о полном прекращении огня с "боевиками" с полуночи 12 июня. Как обычно для российского языке, прекращения огня не произошло, и всё было с точностью до наоборот. После него уже пропаганда Асада заявила: это стреляли не мы, а тёмные силы боевиков, но на турок это тоже впечатления не произвело. Ни в арабском, ни в российском исполнении и они 15 июня открыли огонь.

Неизвестно, что сказали друг другу Эрдоган с Путиным на полях Азиатского саммита в Душанбе. Но при расстановке лидеров 27 стран-участниц для фотографирования Эрдоган очень пристально и угрюмо смотрел в сторону Путина, которого поставили в центре всех делегаций.

Москва, вопреки своему бахвальству, переходить грань к открытой войне не спешит. Турция тоже не спешит, её президент и главы МИД и Минобороны с 15 по 17 июня по очереди заявили, что они привержены урегулированию ситуации в Сирии на основе соглашений в Астане и в Сочи. Министры обороны обоих государств 16 и 17 июня вели прямые переговоры по телефону, но бои в Идлибе продолжались и авиаудары россиян по нему тоже продолжались, пусть и с меньшей интенсивностью. Пресловутые боевики тоже радостно сообщали о сожжённых танках асадистов, сделанных на Уральском вагонном заводе имени Феликса Дзержинского и попавших в Сирию вместе с другой гуманитарной помощью из РФ.

Россияне из Сирии отступить не могут, так как позади Москва. Но эта сакральная фраза в переводе на турецкий язык не имеет смыла и плохо дружит с географической картой, где между Сирией и Москвой почему-то находятся Турция и Украина. Так что, переход грани в Сирии, отделяющей плохой мир от хорошей войны неизбежен, вопрос только в сроках и в переходе Анкары в переговорах с Москвой на более точный английский язык. Украине, похоже, тоже пора переходить в переговорах с Москвой на него. Форт Трампа – это те слова, которые в Москве понимают очень хорошо и без перевода, и это действительно единственный реальный способ прекратить бои на Донбассе даже без вступления в НАТО.

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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Вопрос к укропам - почему российским войскам на Донбассе быть нельзя, а турецким в Идлибе в представлении автора можно?
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В Идлибе есть не только протурецкие боевики. Там есть АнНусра, с которой собственно и воюют. И которая как ИГИЛ воююет со всеми.
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