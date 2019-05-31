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Сергій Климовський
Сергій Климовський
Кандидат історичних наук, історик, археолог і блогерВсі статті автора

Первый месяц Третьей мировой войны

1.3тЧитати матеріал російською

Многие, вероятно, не согласились с моим недавним утверждением, что Россия, начав 9 мая этого года массированное наступление в юго-западной части сирийского Идлиба, тем самым де-факто начала Третью мировую войну.

Ничего удивительного, поскольку наши представления сформированы образами Первой и Второй мировых войн. Не только одни генералы мыслят параметрами и атрибутами прошлых войн. В отличие от них историки и аналитики мыслят пластичней, а потому предлагают именовать Третьей мировой войной так называемую "Холодную войну" между СССР и США, или если шире, то между НАТО и соцлагерем. Мнение не бесспорное, но результатом спора в значительной степени будет лишь порядковый номер, который можно присвоить нынешней войне. Номер тоже не бесспорен, так как достаточно много историков склонны, и не без основания, называть Первой мировой Тридцатилетнюю войну, а Второй – Семилетнюю. В этом случае вся нумерация совсем "плывёт".

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Поэтому продолжу называть происходящие события Третьей мировой войной, а другим оставляю право с высоты прошедшего времени разложить всё по полочкам и присвоить правильные номера.

Начало событий не всегда очевидно, тем более, когда привычный ритуал объявления войны вышел, так сказать, из моды. Поэтому может показаться, что наступление войск РФ и Асада 9 мая в Идлибе не является чем-то необычным, кардинально отличным от того, что до этого там происходило. Но такие отличия есть, и они слишком значимы, чтобы их игнорировать, и тем более отказаться от моделирования ситуации на перспективу.

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Отличие первое и самое очевидное: войска России спустя два года после последнего соглашения о размежевании зон контроля в Сирии с Турцией и Ираном, заключённому в Астане в июле 2017 г., вторглись в Идлиб. Москва де-факто аннулировала соглашение с Анкарой, по которому Идлиб – территория, контролируемая Турцией до тех пор, пока оппозиция не договорится с Асадом о чём-то большем, чем перемирие. МИД Турции на это сразу указал Москве, ответ которой неизвестен. По факту Москва отправила договор в Астане в мусорную корзину, вслед за Будапештским соглашением, исходя из того, что в Турции по некоторым причинам, не будут, в отличие от Украины, устраивать из-за этого международный скандал и морализировать об извечном коварстве и подлости московитов.

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Расчёт Москвы в этой части полностью подтвердился, – Анкара ограничивается только сухой констатацией факта денонсации договора и подсчётом сирийцев, убитых авиацией РФ и режима Асада с 30 апреля, когда начались массированные авиа и ракетные удары по Идлибу. К 30 мая от них погибло 276 мирных жителей и более 680 были ранены. В СМИ Турции также указывают, – авиация РФ и Асада целенаправленно уничтожает больницы в Идлибе. За месяц она разбомбила 24 медпункта, что трудно назвать случайностью.

Россия де-факто ведёт в Идлибе необъявленную войну против Турции и сирийцев. Если сирийцы к этому уже привыкли, то Анкара поставлена в достаточно сложную ситуацию и воздерживается от открытой конфронтации с Москвой даже в информационном поле. На это есть ряд причин, но одна из них главная. Это не помидоры и прочие овощи, которые просятся на рынок РФ, не газ из РФ, не строительство первой АЭС россиянами в Турции, и даже не проблема как развернуть общественное мнение турок от утренников российско-турецкой дружбы, которые шли три года, к ненависти к РФ. Главная причина – это С-400 "Триумф" – зенитно-ракетные комплексы, первую партию которых РФ должна передать Турции до середины июня. После появления в мае в мировых СМИ сомнений, что РФ их поставит, "Рособоронэкспорт" клятвенно заверил, что договор поставки выполнит в срок.

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В поставке С-400 вся интрига, о чём уже можно писать, так как тайное скоро станет явным. По факту Москва продаёт своё супероружие потенциальному противнику – США, поскольку турки пообещали Пентагону, что дадут его специалистам покопаться в С-400. Первые известия об этой договорённости Минобороны Турции с Пентагоном появились в декабре 2018 г., а 29 мая появилось официальное известие о телефонном разговоре Трампа и Эрдогана о создании совместной группы для работы над С-400.

По-украински это называется "зрада зрадная". В Кремле из-за предчувствия подобных обвинений уже запустили тему о том, что С-400 – это отстой и лучше военные умы РФ создали новую модифицированную модель "Тайфуна" под название С-500 "Прометей", он же "Триумфатор-М". Первый его опытный образец сделают в 2020 г. Этот С-500 уже тоже пообещали продать Турции, на основании чего Эрдоган 19 мая заявил, что турки примут прямое участие в их выпуске. Эрдоган пока ничего не сказал о допуске экспертов Пентагона к С-500 или об их поставках Украине.

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Оставлю военным специалистам вопрос о том, насколько Пентагону действительно интересен комплекс С-400. Израильская авиация и ракеты, вроде как умеют его обходить, когда наносят удары по иранцам в Сирии. Затрону только два политических аспекта предстоящей передаче С-400 Турции или отказа Москвы в последний момент от неё.

Первый аспект – внутриполитический. Передача С-400 может вызвать вал обвинений режима Путина в зраде со стороны ультраимперцев и дестабилизировать ситуацию в РФ. Кремль в апреле уже предпринял превентивные меры против их рупора в лице Максима Калашников и Игоря Гиркина, которые вместе с "Партией дела" с осени 2018 г. вежливо, но активно ругали Путина за сдачу интересов РФ, помахивая флагом СССР и Сталиным. Обоим дали по голове и временно запретили появляться в Ютубе.

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Последнее явление журналиста Калашникова, который не может ни дня, чтобы чего-нибудь не сказать, произошло 18 апреля с объяснением, почему он не пойдёт на марш "Бессмертного полка". Калашников заявил, что его пригласили на некое совещание, где настойчиво рекомендовали всем на 9 мая портретов Сталина, Жукова и других маршалов не носить. Калашников жутко возмутился, назвал мероприятие шествием "Бессмертного клопа" и потребовал не только портретов Сталина и Жукова, но и красных лент, вместо георгиевских, так как те были у власовцев. Вопль души Калашникова: в России конец свободы – не разрешают ходить с портретом Сталина! После этого он вместе со своими ютубканалами и Гиркиным исчезли напрочь. Правда, Гиркину 24 мая вышла амнистия – он дал стерильное интервью, но не Калашникову, а ютубканалу "Главтема Народ", где жаловался на плохое снабжение во время его участия в боях на Донбассе в 2014 г. Все командиры всех армий во всех войнах всегда жалуются на плохое снабжение, так что он был не оригинален, но Путина почти не ругал.

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Группа "Патрушев и партнёры", скрывающаяся за псевдонимом "Путин", дала понять ультраимперцам из спецслужб, армии, ВПК и КПРФ, что повторения ГКЧП под красным флагом и портретом Сталина в связи с передачей С-400 Турции она не допустит и будет подавлять переворот ещё в зародыше. Амнистия на интервью Гиркину – знак квадратным ультраимперцам, что на Донбасс мы ещё вернёмся, но с хорошим снабжением, так что нос не вешайте, заговоры не стройте и вообще, надо тоньше работать. Кремль мало волнуют в этой ситуации либералы с "Дождя", так как они ею не воспользуются, но ультраимперцы, привыкшие решать все проблем с помощью винтовки, беспокоят всерьёз.

Внешнеполитический результат от продажи С-400 будет, вероятно, одинаковым, даже если сделка сорвётся. В обоих случаях Турция получит свободу рук в отношении РФ, и вопрос лишь в том, как она ею воспользуется. Похоже, после передачи или срыва сделки российско-турецкая дружба опять закончится, и возможно, официально. Впрочем, какое-то время обе стороны могут обходиться и без торжественного "битья горшков".

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На это указывают особенности боевых действий в Идлибе после 9 мая, что и позволяет писать о них как о прологе Третьей мировой войны.

Оппозиция здесь, в отличие от юга Сирии, приняла решение сражаться до победы, в чём поддержана Турцией. Оппозиция создала политическое объединение – Национальный фронт освобождения, что крайне важно, так как де-факто это правительство для Идлиба и в перспективе для всей Сирии. В него вошло большинство группы, а не только Сирийская освободительная армия, прямо поддерживаемая Турцией.

Впервые за два года оппозиция предприняла широкую контратаку и 20 мая отбила у асадистов в Латакии город Кафр Набудах с окрестностями. Тогда она также впервые обстреляла ракетами из "Градов" лагерь Бредеи армии РФ вблизи города Халеин в мухафазе Хама. Трижды была атакована и авиабаза РФ в Хмейиме, но без серьёзного ущерба для неё. В Кремле потерю Кафр Набудах восприняли как личное оскорбление и 26 мая отбили его, использовав элитное подразделение "Сила тигра" армии Асада, но не встретили при этом серьёзного сопротивления. В эти дни с других участков фронта было два сообщения об уничтожении и захвате в плен военнослужащих РФ. В подтверждение их сирийцы продемонстрировали бирки на кепи российских военных, сшитые в Москве фирмой "Сплав" на ул. Кетчерская, 16. Похоже, сирийская армия, подобно украинской, тоже занялась сбором вещей, подтверждающих участие "миротворцев" из РФ в войне. Также впервые с территории Турции были 28 мая выпущены несколько ракет, которые упали в полях подконтрольной Асаду Латакии, никого не убив, и ничего не разрушив, – такое предупреждение по-турецки.

Другое предупреждение – совместные учения военно-воздушных сил Турции в городе Конья с военными из Азербайджана, Великобритании, Катара, Пакистана и Румынии, завершившиеся 24 мая. Комментарий их в турецких СМИ – стране не надо зацикливаться только на союзе со странами из НАТО.

По факту с 9 мая РФ и Турция находятся в состоянии необъявленной, но "вежливой" войны, в отличие от войны РФ с Украиной, которую они пока ведут руками сирийцев. Авиация РФ не бомбит места расположения турецких войск в Идлибе, а Турция сообщает РФ время и пути их перемещения. Число турецких войск в Идлибе растёт, а терпение у правительства Эрдогана уменьшается. Турция на разных уровнях ведёт переговоры с РФ о возврате районов, захваченных после 9 мая, но Москва отказывается это сделать. Разговор на эту тему Эродогана с Путиным по телефону 30 мая, похоже, тоже закончился ничем. В Кремле предложили поговорить об этом лично в конце июня на саммите G-20 в Японии. Этот саммит обещает быть насыщенным – японцы будут на нём требовать Курилы, Трамп хочет сказать что-то веское Путину, и 25 июня истечёт срок, отведенный РФ трибуналом ООН для возврата Украине моряков и кораблей, чего та не сделает. Ракеты С-400 к этому времени тоже должны быть уже в "кармане" у Турции и НАТО или РФ придётся побить с ней "горшки" всерьёз.

В Москве многогранно готовятся к варианту крупной ссоры с Турцией, и учитывают, что россиянам придётся непосредственно воевать с братским сирийским народом. Но это не совсем удобно во всех отношениях и Кремль хочет сделать три хода, уменьшающие число русских, которые поедут в Сирию.

Первый ход – выдача паспортов РФ боевикам из ОРДЛО в обмен на поездку в Сирию. По этой причине она и идёт вяло и дозировано. Боевиков, как и 700 тыс. пенсионеров с Донбасса, видеть у себя Москва не хочет. Но если боевики докажут кровью верность ей в Сирии, то тем, кто останется в живых, паспорт РФ дадут.

Второй ход – активизация в РФ разговоров о повышении Рамзана Кадырова с уровня московского наместника в Чечне до наместника для всего Кавказа. Подобные разговоры шли с 2018 г., но Кадыров отказывался переехать в Москву и стать каким-нибудь вице-премьером, если у него не будет собственных вооружённых сил. Похоже, в Кремле нашли выход и подумывают о том, чтобы сделать из Кадырова вербовщика бойцов-мусульман для отправки их в Сирию и не только. Опыт у Кадырова по отправке своих нукеров в Сирию и в Украину есть, но нельзя завоевать Сирию и победить Турцию руками только одних чеченцев и осетин. Нужен воистину имперский размах, и в Кремле надеются, что Кадыров его воплотит в жизнь.

Третий ход – вовлечь Иран в войну с Турцией в Идлибе. Иранцы пока сидят на своих наблюдательных пунктах вокруг Идлиба, наблюдают и не вмешиваются. Для оживления ситуации Кремль организовал в мае от имени йеменских хуситов две провокации: обстрел танкеров в порту Объединённых Арабских Эмиратов и атаку дронами на нефтепровод в Саудовской Аравии. Ущерб от обеих мизерный, но шума много.

В Вашингтоне согласились: хуситы, так хуситы, но от себя добавили, что танкеры всё-таки обстреляли иранские стражи революции. В Тегеране отреагировали дежурными фразами о борьбе с империализмом США, но ответственность за атаку на себя прямо не взяли. Москву никто не стал изобличать. Тегеран, как и хуситов, устраивает бесплатная реклама, а Трампа в канун выборов устраивает новый повод для обоснования санкций против Ирана в пику Обаме и демократам, которые их отменяли. Саудовская Аравия провела совещание с другими арабскими странами, но ни ультиматума Ирану, ни тем более объявления ему войны, за этим не последовало. Все всё поняли правильно.

Москве этими провокациями вовлечь Иран в боевые действия в Идлибе и запустить на Ближнем Востоке большую войну пока не удалось, и она принялась разгонять фейк о том, что Китай "лёг" под США и отказался покупать нефть у Ирана. Москва хочет удержать цены на нефть от летнего снижения, но ни Пекин, ни Тегеран не подтвердили этот слух, и он тихо умирает.

Тем временем Пентагон сообщил о своих размышлениях о возможной отправке 10 тыс. солдат в Ирак, чтобы не пропустить иранских военных в Сирию. Правительство Ирака тут же предложило себя в качестве посредника для урегулирования отношений между США и Ираном, и с 28 мая начало активные переговоры с Ираном. Турция тоже ведёт их, а в самом Иране произошли два интересных события. Появились статьи, поясняющие, что Иран в отдельных случаях союзник РФ, но не её сателлит, а президент-либерал Рухани 30 мая потребовал от парламента для себя чрезвычайных полномочий, чем сильно возмутил партию консерваторов. Они заявили Рухани: ты второй человек после аятоллы Хоменеи, каких ещё полномочий тебе не хватает?

Похоже, Рухани хочет вывести войска из Сирии и Йемена, чего многие иранцы открыто требуют третий год, а для этого ему придётся преодолевать сопротивление консерваторов, у которых в парламенте почти половина голосов, и спецслужб. Без таких полномочий ему будет сложно преодолеть их сопротивление, но приз весьма заманчив – снятие санкций и сокращение военных расходов. Если Рухани этот план удастся, то Москва потеряет Иран как союзника, пусть и ненадёжного.

В пользу Рухани может сработать и план Трампа со сделкой века, призванной навсегда прекратить израильско-палестинский конфликт. Трамп обещает его обнародовать третий год, но заявленная на июнь презентация, вероятно, отложится из-за того, что Нетаньяху выиграл 9 апреля выборы, но создать коалицию не смог из-за разногласий с ортодоксами, которые не хотят служить срочную службу. В Израиле своя "зрада зрадная". В итоге 30 мая парламент объявил в сентябре вторые за год досрочные выборы, и презентация плана Трамп явно сместится на осень, если израильтяне не спутают всем планы, как сделали украинцы в апреле.

Ирак, США и Турция сейчас явно уговаривают Иран если не совсем уйти из Сирии, то по крайней мере, не участвовать в войне России с Турцией, которая может легализоваться. Исходный план США и Турции был в том, чтобы оставить Асада наедине с сирийцами, но Москва, под видом борьбы с ИГИЛ, сорвала его. Теперь происходит возврат к нему, но в формате: оставить РФ и Турцию в Сирии наедине. До сих пор у Асада было только три преимущества: авиация, которой, как и ПВО, нет у оппозиции, бронетехника и ракетная артиллерия, которые были у Асада в избытке, и профессиональные воины из Афганистана и Ливана, которых ему поставлял Иран. Турция за три года вооружила и обучила армию оппозиции, и у Асада осталось лишь преимущество в авиации, но его могут нивелировать турецкие лётчики и ракеты С-400.

В 2018 г. был и другой вариант. Трамп завил о выводе 2 тыс. военных США из Сирии, чем недвусмысленно предложил Москве перейти Евфрат и начать войну там. Но Москва год думала и выбрала Идлиб и Турцию.

Может показаться, что это всего лишь локальная колониальная война России в Сирии. Но если вспомнить о Венесуэле, Грузии, Карабахе, Приднестровье, Украине и внезапную военную активность РФ в Африке, то придётся признать наличие войны, которую Москва ведёт по всему миру, пусть и не по лекалам, привычным для генералов, ориентированным на опыт двух мировых войн.

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Сергій КлимовськийСергій Климовський
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Росія
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