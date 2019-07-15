После саммита в Осаке терпение у Эрдогана иссякло и 1 июня он заявил СМИ, что РФ через 10 дней должна передать Турции зенитно-ракетный комплекс С-400. В Кремль обещали сделать это ещё к середине июля, но когда просрочили, то пообещали отдать где-то в августе. Путин в Осаке, вероятно, был ещё менее конкретен по срокам, и Эрдоган, зная, с кем имеет дело, решил внести ясность и сделал первое "турецкое" предупреждение ему через СМИ.

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Национальная особенность "турецкого" предупреждения в том, что оно было не на бумаге и не в форме дипломатической ноты, – президент Турции всего лишь высказал в слух и публично свои пожелания. Другая его национальная особенность – оно свелось не только к заявлению для СМИ.

По чистой случайности 9 июня, за два дня до истечения срока, указанного Эрдоганом, сирийский Национально-освободительный фронт предпринял рейд в Туркманских горах на севере Латакии. В той их части, которую пока контролируют люди Асада. После рейда те признались, что за все годы войны они никогда не несли в Туркманских горах столь больших потерь. В Национально-освободительном фронте тоже похвастались богатыми трофеями оружия и снаряжения, а также взятием в плен трёх российских наёмников, поскольку настоящих военнослужащих РФ, как известно, в Сирии нет. Те, которые есть, по горам не шляются, а сидят на базах.

Рейд в Туркманских горах столь впечатлил Кремль, что на следующий день 10 июня в Анкару прилетел для переговоров Александр Лаврентьев, именуемый специальным представителем президента РФ по сирийскому урегулированию. Беседовал с ним пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Президентском дворце. Они настолько плодотворно поговорили о погоде и об урегулировании, что 12 июня в Турцию прилетели сразу три самолёта из РФ с элементами и компонентами от С-400.

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Плодотворности беседы помогло ещё и то обстоятельство, что пока она шла, сирийцы подготовились и 11 июня совершили наступление на юге Идлиба, в ходе которого заняли посёлок Ал-Хамамият и начали штурмовать город Курназ, отбросив асадовцев на 3 км. В ходе наступления было захвачено два танка. Команду одного из них составляли члены ливанской партии Хезболла, которые погибли. Но 12 июня наступление было свернуто, Ал-Хамамият сдан асадовцам без особого сопротивления и всё вернулось на исходные позиции. Это локальное наступление не разрослось и стало лишь успешным рейдом, как и в Туркманских горах. Связь между сворачиванием наступления и доставкой в тот же день С-400 в Турцию, может увидеть и Дмитрий Киселёв, чтобы в очередной раз воскликнуть: "Совпадение?! Не думаю!".

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С 13 по 14 июня в Турции прибыли ещё четыре самолёта из РФ с комплектующими к С-400, вопреки первой информации 12 июня, что доставка продолжится позже. И опять "совпадение" – все эти два дня сирийцы не атаковали сколько-нибудь серьёзно асадистов. Только угрюмо смотрели, как авиация России и Асада бомбит поселки Идлиба и убивает женщин и детей. В российском языке это называется миротворчеством.

Итак, Эрдоган нашел веские аргументы, чтобы заставить Путина слушаться, а тот не рискнул "кинуть" Эрдогана с поставкой С-400. Теперь стоят два вопроса. Первый, как быстро россияне соберут С-400 в Турции и проведут тестовые пуски. Второй, что потом?

Ответ на второй дал 12 июня Насрала, глава Хезболлы. После боя в Ал-Хамамияте, где погибли его бойцы, он заявил: армия Асада настолько укрепилась, что уже не нуждается в нашей поддержке, поэтому Хезболла сокращает свое присутствие в Сирии и вернется к продолжению своей священной войны с Израилем. Витиеватая речь Насралы означает: он догадывается, что в Сирии скоро станет "жарко" и спешит увести оттуда своих бойцов, чтобы не утратить авторитет в партии.

Очевидно, он уже подвергается критике в партии за потери, которые Хезболла понесла вместе с армией Асада с 9 мая по 9 июля, воюя с сирийцами и турками, так сказать, непрофильными противниками. Её функционеры пришли к выводу, что помощь Асаду слишком затянулась, потери велики, благодарность незначительна, а их рост приведет к падению популярности Хезболлы в Ливане. Гораздо комфортней вернуться в Ливан и заняться привычным делом, – рассказывать, как будет уничтожен Израиль. Тем более, что в лице Нетаньяху она имеет приятного собеседника, который на выпады Насралы сразу 14 июля ответил: армия Израиля готова уничтожить в Ливане все туннели, которые вырыла Хезболла, но в отличие от нее не будет рассказывать, как она это сделает. У Хезболлы с Израилем опять завязывает содержательный диалог.

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Вероятно, Насралу к такому выступлению подтолкнули также из Тегерана, где заявили: если США нападут на Иран, то Израиль будет уничтожен. Миссию по его уничтожению в Тегеране привычно возлагают на Хезболлу, поэтому ей рекомендовано уйти из Сирии.

В результате Эрдоган, выбивая С-400 из Путина, и Трамп, которому Конгресс запретил воевать с Ираном без своего разрешения, получили побочный результат в виде Хезболлы, покидающей Сирию. В проигрыше Москва, так как уход Хезболлы существенно ослабит армию Асада. Теперь у Кремля новая проблема – найти, чем соблазнить Хезболлу, чтобы та осталась в Сирии, что приведет к конфронтации с Ираном, или компенсировать Асаду её уход наемниками из России, из стран СНГ и с оккупированных украинских территорий. Но так как этот ресурс вербовки почти исчерпанный, то приготовиться следует ведомству Шойгу и Кадырову, с которым Кремль не первый месяц ведет переговоры о его переезде в Москву. В Кремле с полгода носятся с идеей сделать из Кадырова главного вербовщика мусульман в РФ для военных операций за рубежом, но тот требует себе полномочий как у Золотова и особой структуры по типу Росгвардии. ФСБ смущает появление кадыровской армии из мусульман в РФ и переговоры буксуют.

Теперь, когда в Турции "бабочка взмахнула крыльями", позиции Кадырова в торге с Москвой усилились. Можно сказать, – "бабочка" села ему на плечо. Другой результат взмаха ее крыльев – Эрдоган показал, если Путину сильно прижать некоторые места, то он быстро становится договороспособным. Главное – найти такие места и прижать их покрепче.

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