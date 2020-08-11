Серед затриманих в Мінську "провокаторів" виявилися спостерігачі з Росії. Фото

Серед групи затриманих в Мінську людей, яких назвали "провокаторами", двоє опинилися представниками організації "Відкрита Росія".

Ігор Рогов і Артем Важенков спостерігали за виборами, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на заяву організації (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Затриманими в Мінську "провокаторами" виявилися спостерігачі з Росії. Telegram MDK

"Судячи з відео, їх затримував ОМОН. Наші координатори ні в чому не брали участь. Вони приїхали спостерігати за виборами в Білорусі", – йдеться в повідомленні.

Затриманими в Мінську "провокаторами" виявилися спостерігачі з Росії. Telegram MDK

Зі свого боку координаторка освітніх проектів "Відкритої Росії" Тетяна Османова зажадала негайного звільнення затриманих.

Затриманими в Мінську "провокаторами" виявилися спостерігачі з Росії. Telegram MDK

"Артем Важенков і Ігор Рогов в полоні у білоруських спецслужб! Вони побиті. Їх представляють як провокаторів, причетних до заворушень. Це все брехня", – написала вона в своєму Telegram-каналі.

Затриманими в Мінську "провокаторами" виявилися спостерігачі з Росії. Telegram MDK

Telegram Тетяни Османовій

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі показали на відео нібито провокаторів протестів, які спалахнули після виборів президента 9 серпня. Деякі із затриманих – хлопці в татуюваннях з нацистською символікою – виявилися росіянами.