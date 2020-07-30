Серед затриманих бойовиків групи Вагнера є українці, їх хочуть екстрадувати

Гліб Іванов Світ 12:15, 30.07.2020 Оновлено: 12:30, 30.07.2020

У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що деякі із затриманих бойовиків групи Вагнера мають українське громадянство.

Про це повідомили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства за результатами переговорів з послом Росії в Білорусі Дмитром Мезенцевим і тимчасовим повіреним у справах України в Білорусі Петром Врублевським. Дипломати двох країн були викликані в відомство після інформації про затримання трьох десятків бійців ПВК під Мінськом.

"З урахуванням підтверджених відомостей про участь ряду затриманих в бойових діях на території Донецької та Луганської областей України, українського походження і наявності також українського громадянства у деяких з них у Петра Врублевського запрошена релевантна інформація, яка може бути використана для всебічного аналізу і оцінки причин їх присутності в Білорусі", – сказано в повідомленні.

Так, в МЗС Білорусі додали, що з українською стороною досягнута домовленість про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах.

Водночас, у Службі безпеки України заявили, що ініціюватимуть екстрадицію затриманих в Білорусі бойовиків.

"СБУ ініціюватиме питання екстрадиції затриманих в Білорусі бойовиків", – сказали в пресцентрі СБУ, передає "Інтерфакс-Україна".

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