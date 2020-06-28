Сербський міністр заразився COVID-19 після параду в Москві

Тимур Григоренко Світ 11:35, 28.06.2020

Міністр оборони Сербії Олександр Вулін заразився коронавірусом (COVID-19) після відвідування військового параду, проведеного 24 червня в Москві, Росія.

Також вірус виявили у спікера парламенту Майї Гойковіч, повідомляє PTC.

Відзначається, що Вулін пройшов тест на COVID-19 після того, як в лікарню доставили одного з державних секретарів оборонного відомства Сербії. Після позитивного результату міністр відправився на самоізоляцію.

Спікер Гойковіч була госпіталізована та зараз проходить лікування. Лікарі діагностували запалення легенів, але її стан добрий.

Сергій Шойгу і Олександр Вулін

Додамо, що в заяві Міноборони Сербії відзначено, що Вулін "знову закликає всіх громадян дотримуватися заходів, прийняті республіканським кризовим штабом і урядом Сербії для попередження розповсюдження та подолання вірусної інфекції COVID-19".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули всього лише сім президентів іноземних держав, серед яких був глава Сербії з делегацією.

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