Сербський міністр заразився COVID-19 після параду в Москві
Міністр оборони Сербії Олександр Вулін.
Міністр оборони Сербії Олександр Вулін заразився коронавірусом (COVID-19) після відвідування військового параду, проведеного 24 червня в Москві, Росія.
Також вірус виявили у спікера парламенту Майї Гойковіч, повідомляє PTC.
Відзначається, що Вулін пройшов тест на COVID-19 після того, як в лікарню доставили одного з державних секретарів оборонного відомства Сербії. Після позитивного результату міністр відправився на самоізоляцію.
Спікер Гойковіч була госпіталізована та зараз проходить лікування. Лікарі діагностували запалення легенів, але її стан добрий.
Сергій Шойгу і Олександр Вулін
Додамо, що в заяві Міноборони Сербії відзначено, що Вулін "знову закликає всіх громадян дотримуватися заходів, прийняті республіканським кризовим штабом і урядом Сербії для попередження розповсюдження та подолання вірусної інфекції COVID-19".
Як повідомляв OBOZREVATEL, на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули всього лише сім президентів іноземних держав, серед яких був глава Сербії з делегацією.