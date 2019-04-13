Сербію накрили масові протести проти друга Путіна: всі подробиці

У центрі Белграда знову відбулася масова акція протесту проти політики президента Сербії Александара Вучича.

У демонстрації в суботу, 13 квітня, брали участь близько десяти тисяч осіб, передає DW.

Ппід девізом "Один з п'яти мільйонів" протестуючі вимагали відставки глави держави, а також свободи медіа та створення справедливих умов для виборів. Девіз виник після того, як Вучич заявив, що не відреагує на вимоги демонстрантів, навіть якщо їх висунуть п'ять мільйонів сербів. Всього в республіці проживають сім мільйонів осіб.

У будівлі парламенту країни знаходяться поліцейські формування для боротьби з заворушеннями. Влада заявила, що тим самим мають намір перешкодити опозиції прорватися в будівлю.

Протести в Сербії

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести в сербській столиці почалися 8 грудня. Приводом для проведення першої масової суботньої акції стало жорстоке побиття лідера Лівої партії опозиціонера Борко Стефановича, що відбулося 23 листопада в місті Крушевац на півдні Сербії. Підозрювані в нападі були незабаром затримані, але незадовго до новорічних свят відпущені на свободу в зв'язку з браком доказів.

Демонстрації стали найбільш значущими протестами з весни 2017 року, коли в знак протесту проти обрання Вучич президентом на вулиці Сербії вийшли десятки тисяч молодих людей.

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