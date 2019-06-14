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Сербія приготувалася вводити війська в Косово: що відомо

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Сербія готова ввести свої війська на територію Косово, якщо міжнародні сили не зможуть забезпечити безпеку сербському населенню в частково визнаній республіці.

Про це заявив перший віцепрем'єр, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич, зазначивши, що албанська сторона навмисно влаштовує провокації в регіоні, щоб вигнати сербів із півночі Косово, передають "Известия".

Водночас він висловив надію, що ситуація не дійде до збройного конфлікту.

"Їхня мета — залякування сербів, для того, щоб вони залишали північ Косово. У складній ситуації ми про це попереджаємо міжнародну спільноту, нагадуючи, що KFOR (СДК — "Сили для Косово", міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в регіоні ) зобов'язані захищати сербів. Ми також попереджаємо, щоб Сербію не примушували до рішень, здатних негативно позначитися на стабільності в регіоні", — зазначив Дачич.

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"Якщо міжнародна спільнота не відреагує так, як передбачено резолюцією ООН, якщо серби будуть піддаватися погромам, якщо здійснюватимуться напади на них, тоді Белград змушений буде відреагувати і Сербія готова до цього. Однак я сподіваюся, що в цьому не буде потреби", — сказав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зіткнення сербського населення з поліцією республіки почалися 28 травня після того, як у північних муніципалітетах регіону заарештували щонайменше 13 сербів. Ті вийшли на вулиці й стали зводити барикади.

  • Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році. Китай, Ізраїль, Іран, Іспанія, Греція і низка інших країн відмовилися це визнати.

  • Сербія вважає Автономний край Косово і Метохія, як називається регіон у Конституції країни, частиною своєї території. Переговори між Белградом і Косовом припинилися в березні 2017 року.

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Сербія
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Kruglov Alexandr
Kruglov Alexandr
Молодцы серпы! А КНДР должна оказать сербам братскую военную помощь и поставить Сербии гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками, чтобы в случае вмешательства в конфликт НАТО заепашить ими базу амеров Бонд Стилл и все окружающие Сербию НАТОвские базы в Италии, Германии, Румынии и Болгарии!
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
У жителей Крыма и Донбасса гораздо больше прав на отделение от Украины, чем у албанцев на отделение Косова от Сербии.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Перепил Недо, ты все таки перепил. Бухло которое тебе дали в аренду
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Перепил Недо
Перепил Недо
Афанасьев Алексей, Калининград военный трофей-он не трофей, это территория переданная СССР в АРЕНДУ, срок которой давно истёк и, лишь только по недоразумению, Германия не требует вернуть Кенигсберг с прилегающими территориями настоящему хозяину, поскольку москали засрали её до полной неузнаваемости, впрочем это они творят всегда и везде.
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