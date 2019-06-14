Сербія приготувалася вводити війська в Косово: що відомо

Сербія готова ввести свої війська на територію Косово, якщо міжнародні сили не зможуть забезпечити безпеку сербському населенню в частково визнаній республіці.

Про це заявив перший віцепрем'єр, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич, зазначивши, що албанська сторона навмисно влаштовує провокації в регіоні, щоб вигнати сербів із півночі Косово, передають "Известия".

Водночас він висловив надію, що ситуація не дійде до збройного конфлікту.

"Їхня мета — залякування сербів, для того, щоб вони залишали північ Косово. У складній ситуації ми про це попереджаємо міжнародну спільноту, нагадуючи, що KFOR (СДК — "Сили для Косово", міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в регіоні ) зобов'язані захищати сербів. Ми також попереджаємо, щоб Сербію не примушували до рішень, здатних негативно позначитися на стабільності в регіоні", — зазначив Дачич.

Масові заворушення в Косово novosti.rs

"Якщо міжнародна спільнота не відреагує так, як передбачено резолюцією ООН, якщо серби будуть піддаватися погромам, якщо здійснюватимуться напади на них, тоді Белград змушений буде відреагувати і Сербія готова до цього. Однак я сподіваюся, що в цьому не буде потреби", — сказав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зіткнення сербського населення з поліцією республіки почалися 28 травня після того, як у північних муніципалітетах регіону заарештували щонайменше 13 сербів. Ті вийшли на вулиці й стали зводити барикади.

Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році. Китай, Ізраїль, Іран, Іспанія, Греція і низка інших країн відмовилися це визнати.

Сербія вважає Автономний край Косово і Метохія, як називається регіон у Конституції країни, частиною своєї території. Переговори між Белградом і Косовом припинилися в березні 2017 року.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!