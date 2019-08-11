Сепаратисти захопили палац президента в дружній Росії державі: всі деталі

У Ємені озброєні сили Південного перехідної ради захопили президентський палац Маашік в місті Аден.

Як повідомляє РІА "Новости", сепаратисти кілька днів обстрілювали президентський маєток Абд Раббо Мансур Хаді.

"Сили" Поясу безпеки "за підтримки лояльних йому загонів отримали контроль над президентським палацом після чотирьох днів боїв з його охороною", – йдеться в повідомленні.

Захоплення палацу стався в результаті запеклих боїв. Багато бойовиків отримали поранення, є жертви. За попередніми даними, всього з початку зіткнень в Адені в лікарні доставили вісім загиблих і 61 постраждалого.

Відзначається, що саудівські сили, які розташовувалися в палаці, відступили з нього на військову базу міжнародної коаліції в районі аль-Баріка на захід від Адена.

Секретар Вищої ради руху за незалежність півдня "Аль-Хіракі" Фуад Рашид заявив, що захоплення президентської резиденції в Адені призведе до падіння влади Хаді, а також до втрати легітимності операції Арабської коаліції в Ємені.

Захоплення президентського палацу в Ємені Twitter

Захоплення президентського палацу в Ємені Twitter

Захоплення президентського палацу в Ємені Twitter

"Палац Маашік сьогодні символ не тільки легітимної влади, а й арабської коаліції, адже в ньому, крім уряду, розташовуються військові з Саудівської Аравії і ОАЕ. Його падіння приведе і до падіння єменської легітимної влади і легітимності перебування в країні Арабської коаліції", – зазначив він.

Раніше член ЮПС Аднан аль-Каф заявив, що всі військові бази Адена знаходяться під контролем Ради, як і більшість державних установ. Також міністр оборони Ємену і глава Генштабу заявили, що армія виступає на боці президента Хаді.

Офіційний представник ЮПС Низар Хайсам повідомив, що Рада повністю контролює місто Аден і "практично всі" держінститути в ньому. Він виключив можливість переговорів за чийогось посередництва з метою припинення зіткнень біля президентського палацу.

Додамо, що сам президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді знаходиться в столиці Саудівської Аравії.

Збройні зіткнення в Ємені

Збройні зіткнення в Ємені

Збройні зіткнення в Ємені

Збройні зіткнення в Ємені

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін отримав прохання від голови Верховного політичної ради Ємену Махді Аль-Машат "посприяти припиненню в країні громадянської війни".

Пізніше представники приватної військової компанії з Росії з'явилися на території Ємену.

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