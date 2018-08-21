Сенцова годуватимуть примусово

Федеральна служба виконання покарань Росії примусово годуватиме українського режисера Олега Сенцова, якщо буде загроза його життю.

Про це "Інтерфаксу" 21 серпня повідомив відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Іван Мельников. За його словами, Сенцову необхідно вживати спеціальні суміші, інакше він "уже помер би".

Мельников сказав, що не вважає голодування "ефективним способом відстоювання своїх прав", оскільки це лише шкодить здоров'ю.

Нагадаємо, 21 серпня 2018 року минає 100 днів від початку безстрокового голодування Сенцова.

9 серпня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова опублікувала останні на цей час фото Олега Сенцова, які надали в апараті омбудсмена РФ.