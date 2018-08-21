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ПолітикаЕкономіка

Сенцова годуватимуть примусово

1.1тЧитати новину російською

Федеральна служба виконання покарань Росії примусово годуватиме українського режисера Олега Сенцова, якщо буде загроза його життю.

Про це "Інтерфаксу" 21 серпня повідомив відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Іван Мельников. За його словами, Сенцову необхідно вживати спеціальні суміші, інакше він "уже помер би".

Мельников сказав, що не вважає голодування "ефективним способом відстоювання своїх прав", оскільки це лише шкодить здоров'ю.

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Нагадаємо, 21 серпня 2018 року минає 100 днів від початку безстрокового голодування Сенцова.

9 серпня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова опублікувала останні на цей час фото Олега Сенцова, які надали в апараті омбудсмена РФ.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктСправа Олега Сенцова
Особа
Олег Сенцов
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Igraev Alex
Igraev Alex
Ну норм, клизма с горячим борщем не повредит
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1
3
Голованов Сергей
Голованов Сергей
Igraev Alex,для употребляющих как ТЫ бояру через клизму это естественно норм !)
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2
1
Голованов Сергей
Голованов Сергей
Igraev Alex,для употребляющих как ТЫ бояру через клизму это естественно норм !)
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2
1

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