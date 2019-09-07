Сенцов помилуваний! Путін пішов на угоду з Україною

У суботу, 7 вересня, президент Росії Володимир Путін помилував 11 громадян України. У їх числі режисер Олег Сенцов.

Про це повідомила в коментарі "Інтерфакс-Україна" віце-президент Європейського інституту омбудсмена, перший український омбудсмен Ніна Карпачова.

"Зараз можна сказати, що головне відбулося – діалог двох президентів – України і РФ, який по суті зрушив із мертвої точки ту проблему, яка ніяких не наважувалася протягом 20 місяців. У результаті цього діалогу ми маємо помилування. Український президент Зеленський помилував 16 осіб, із них – три жінки. Російський президент Володимир Путін помилував 11 осіб", – розповіла вона.

Путін помилував Сенцова day.kyiv.ua

"Таким чином, 24 українських військових моряків повертаються додому плюс 11 помилуваних. Серед них летить наш громадянин – режисер Олег Сенцов", – додала Карпачова.

"Разом – 35 осіб. У кінцевому підсумку будемо сподіватися, що формула 35 на 35 буде реалізована", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше працівники Офісу президента України Володимира Зеленського Кирило Тимошенко і Андрій Єрмак виклали фото з російського аеропорту Внуково з підписом "Зустрічайте", офіційно підтвердив обмін.

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