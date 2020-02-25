Сенатори США закликали ввести санкції особисто проти Путіна

Троє впливових сенаторів від Демократичної партії звернулися до Держдепу США з вимогою ввести "негайні санкції" проти Росії і особисто президента РФ Володимира Путіна.

Як передає Axios, підписали цей документ лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, старший член Міжнародного комітету Сенату Менендес і сенатор Шеррод Браун. Головною причиною такої реакції в ньому називається втручання Росії в американські вибори президента.

Держдеп США закликали ввести санкції проти Путіна "24"

Вони звернулися до держсекретаря США Майкла Помпео і міністру фінансів Стівена Мнучіна.

"Ми закликаємо вас негайно і обов'язково ввести санкції проти уряду Російської Федерації, будь-яких російських суб'єктів, які вважаються відповідальними за таке втручання, а також тих, хто діє від їх імені або надає матеріальну або фінансову підтримку цим зусиллям щодо втручання у вибори", – сказано у зверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники розвідувальних служб США заявили, що мають дані, згідно з якими Росія вже почала втручатися у хід виборів 2020 року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!