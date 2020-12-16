Сенат США затвердив посла в Білорусі вперше за 12 років

Сенат конгресу США 16 грудня затвердив кандидатуру американської дипломатки Джулі Фішер на пост нового посла в Мінську (Білорусь).

Засідання верхньої палати американського законодавчого органу відбулося онлайн. Кандидатуру Фішер, яку ще в травні запропонував президент Дональд Трамп, затвердили одноголосно. Про це йдеться на офіційному сайті конгресу.

Жінка стане першим американським послом у Білорусі починаючи з 2008 року. Раніше вона була заступницею постійного представника США при НАТО.

Крім цього, в її біографії значиться робота в американському посольстві в Тбілісі, Києві і Москві. Дипломатка володіє французькою, російською і трохи грузинським мовами.

Правда, коли Коли Фішер вирушить до Білорусі, поки невідомо.

Варто зазначити, що США і Білорусь відкликали своїх послів у 2008 році, досі посольства очолювали тимчасові повірені.

Як повідомляв OBOZREVATEL 5 травня президент США Дональд Трамп вніс до Сенату кандидатури на посади послів в Україні та Білорусі.