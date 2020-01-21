Сенат США почав розгляд імпічменту Трампа: всі подробиці й онлайн-трансляція

У вівторок, 21 січня, в Сенаті США почався судовий процес щодо імпічменту президента Дональда Трампа через його тиск на Україну.

100 членів верхньої палати Конгресу США зібралися о 20:00 за київським часом на перший повноцінний день розгляду справи. Розгляд транслюють у режимі онлайн (щоб подивитися трансляцію, доскрольте новину до кінця).

Головним призначено керівника Верховного суду Джона Робертса. На початку процесу він склав відповідну присягу.

Сенат США почав розгляд імпічменту Трампа

Як повідомляє СNN, на першому засіданні по суті лідер республіканської більшості Сенату Мітч Макконнелл представив регламент, за яким вестиметься судовий розгляд. Він закликав як республіканців, так і сенаторів-демократів проголосувати за ці правила, заявивши, що вони близькі до правил, які використовувалися в процесі щодо імпічменту Білла Клінтона в 1999 році.

Демократи вже виступили проти резолюції. Зокрема, несправедливою її назвав голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф.

Шифф виступив у Сенаті

Уже в середу, 22 січня, сторонам захисту й обвинувачення буде надано слово для презентації своїх аргументів. Кожна сторона отримає 24 години протягом 3 днів для представлення своїх доказів.

Очікується, що слухання будуть тривалими, процес повинен тривати шість днів на тиждень, крім неділі. За прогнозами, імпічмент розглядатимуть два тижні. Примітно, що аналогічний процеc щодо президента Клінтона тривав місяць.

Як писав OBOZREVATEL:

У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

Зеленський також відреагував на скандал у Штатах, заявивши, що на нього ніхто не тиснув.

На початку листопада демократи Палати представників опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту Трампа.

У січні Трамп висунув Україні гучне звинувачення, заявивши про "втручання" в американські вибори. "Чому я маю носити тавро імпічменту на своєму імені, якщо я не робив нічого поганого?" – обурювався він, висловивши впевненість, що демократи не доб'ються його відставки.

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